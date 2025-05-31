《鬼宮》13集八尺鬼冤屈真相大白！尹甲也歸來，姜哲怎麼辦？收視依舊維持近10%水準！

《鬼宮》昨晚30日播出第13集，已是倒數第4集，劇情漸漸來到最高潮，首集就領便當、後來靈魂被八尺鬼吞噬的尹甲（陸星材 飾），終於再次現身！收視依舊維持10%附近水準，開出9.8%！

（*以下提及情節）



昨播出情節，八尺鬼的冤屈總算真相大白。翻開《光暗文集》，原來百年前朝鮮遭清軍侵擾，衍宗大王受武官千金輝建議欲至龍潭谷避難，豈知清軍追趕之快，衍宗立即決定另覓掩護，偽裝自己人在龍潭谷，結果就是讓龍潭谷人民替他送死。千金輝背負傷害故鄉人民的罪惡，再加上自己與故鄉人們的冤屈與憤恨，共同集結成了八尺鬼追著衍宗的後代不放，現任王（金智勳 飾）就是衍宗的孫子。



王了解了來龍去脈，讓汝里替獨腳鬼，也就是被崔元優大監（安內相 飾）誤殺的冊儈張言秀薦度，王綜合評估後將殺人的崔元優判處五十大板，且須負責張言秀的喪葬費用。見獨腳鬼順利被薦度，王也讓汝里替千金輝進行薦度，只不過事情出現轉折，尹甲的魂魄竟歸來！風山（金相浩 飾）要利用他對姜哲佔據自己身體的憤怒。姜哲掉進風山陷阱，尹甲回歸肉身，汝里面對尹甲全是驚愕與擔心：姜哲去哪了？



預告顯示風山還利用尹甲，想讓他破壞王的警鬼石！尹甲的歸來讓王相當開心，但尹甲卻想傷害他，汝里要全力阻止。先不說尹甲，真正面對八尺鬼十又該如何是好？骨擔草竟結花苞了，迦葉僧人給姜哲骨擔草，竟是因為骨擔草之花能給予夜光珠力量，讓夜光珠能量耗盡時足以對抗八尺鬼，加上八尺鬼死亡將滿百年，姜哲意識到所有事情都恰恰好──姜哲註定要和八尺鬼玉石俱焚？



對於此集，韓國網友極力讚許陸星材演技，表示他演出姜哲和尹甲的氛圍完全不同，許多人都希望姜哲回來，而不是尹甲，網友留言「汝里心裡是姜哲，拜託還回來ㅠㅠ」、「尹甲確實死了是鬼，看起來根本無法回歸原本的身體，才會對警鬼石有那樣的反應，姜哲現在才是身體的主人」、「請將姜哲還來……尹甲大人對不起，不能眼睜睜看著您繼續做這種壞事，請把姜哲還來」、「怎麼辦，我們和姜哲有感情了」……等等。另外，有網友提到按照年紀，崔元優大監50多歲了，受五十大板應該撐不住……

▼今晚播出之第14集預告（香港觀眾可於Viu收看）



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