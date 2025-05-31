Stray Kids人氣成員Felix接棒李鐘奭&朴敘俊&宋江，擔任韓國貢茶最新代言人

根據31日TenAsia獨家採訪，男團Stray Kids成員Felix被選為咖啡連鎖品牌「貢茶」的新任代言人，將從下個月開始，正式以貢茶代言人身份展開活動。

由偶像成員擔任貢茶代言人，實屬罕見。 此前，貢茶大多邀請演員擔任代言人，例如李鐘奭、朴敘俊、李昇基、宋江等等。 雖然男團SF9出身的路雲也曾經是代言人之一，但相較於偶像，路雲作為演員的活動更為突出，因此和Felix的情況有所不同。



據分析，此舉代表貢茶希望透過在全球擁有高人氣、正在展開大規模世界巡演的偶像來促進銷售。 其實，Felix本人也經常被目擊喝貢茶的珍珠奶茶、佩戴貢茶卡通公仔、請客晚輩男團NEXZ喝貢茶，可謂是推廣貢茶的不二人選XD







此外，Felix所屬的Stray Kids正在進行世界巡演「dominATE」，預計將在全球34個地區舉行55場公演。 這次巡演是Stray Kids迄今為止最大規模的巡演，總計預計吸引220萬觀眾，有望創下K-POP單一巡演史上最多觀眾的紀錄。



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