《现正分手中》EXO世勋以「公子哥形象」圆脸登场，帅度居然下降了！粉丝：还不如站姐拍的好看～

《现正分手中》EXO世勋以「公子哥形象」圆脸登场，帅度居然下降了！粉丝：还不如站姐拍的好看～

韩剧   2021年11月26日   星期五11:00   MiJimin   4

（封面图源：黄viu煲剧平台@《现正分手中》截图、Facebook@EXO）

真的有很多粉丝为了看 EXO 世勋而追剧，但登场时网上却是一片哀嚎。

由宋慧乔与张基龙主演的 SBS 都市爱情新剧《现正分手中》最新一集（EP.4）中，让粉丝们期待已久的 EXO 世勋终於登场，但呈现出来的效果，似乎让人有些傻眼。

早先官方公开的剧照中，世勋身穿皮衣帅气的模样，让人期待他演出的「公子哥」角色，饰演新人设计师「黄治亨」，是河英恩（宋慧乔　饰）组里的小职员，但同时也是公司老板的儿子，拥有令人无法抵挡的天然魅力。

但真正播出他登场的片段时，却显得脸颊圆润，让粉丝直呼可惜了～！
（封面图源：黄viu煲剧平台@《现正分手中》截图）（封面图源：黄viu煲剧平台@《现正分手中》截图）

杂志勋～
（图源：Facebook@EXO）（图源：Facebook@EXO）（图源：Facebook@EXO）

公司概念照的勋～
（图源：Facebook@EXO）（图源：Facebook@EXO）（图源：Facebook@EXO）

站姐镜头里的勋～

总之，演员勋加油！！！

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留言/评论
  • 一如既往的好看啊 我覺得沒什麼🤷‍♀️
    36分前
  • 變阿舊西
    47分前
  • 拿17年的圖來做對比會不會太久了點..
    37分前
  • Bee Jin Ng
    38分前
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