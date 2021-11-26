《现正分手中》EXO世勋以「公子哥形象」圆脸登场，帅度居然下降了！粉丝：还不如站姐拍的好看～

真的有很多粉丝为了看 EXO 世勋而追剧，但登场时网上却是一片哀嚎。

由宋慧乔与张基龙主演的 SBS 都市爱情新剧《现正分手中》最新一集（EP.4）中，让粉丝们期待已久的 EXO 世勋终於登场，但呈现出来的效果，似乎让人有些傻眼。

早先官方公开的剧照中，世勋身穿皮衣帅气的模样，让人期待他演出的「公子哥」角色，饰演新人设计师「黄治亨」，是河英恩（宋慧乔 饰）组里的小职员，但同时也是公司老板的儿子，拥有令人无法抵挡的天然魅力。

OH SEHUN’s still images for the new SBS Fri-Sat drama ‘Now, we are breaking up’ have been revealed!

To transform into ‘황치형’, the new employee at the fashion company ‘더원’!

1st episode to be broadcast on 11/12 10PM KST!#OHSEHUN #오세훈 #EXO #엑소 #지금헤어지는중입니다 pic.twitter.com/8UDrEPWzk6 — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) October 28, 2021

但真正播出他登场的片段时，却显得脸颊圆润，让粉丝直呼可惜了～！



杂志勋～



公司概念照的勋～



站姐镜头里的勋～

总之，演员勋加油！！！

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