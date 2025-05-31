《機智住院醫生生活》「具道圓」出道以來第一次見面會！演員鄭準元賣到緊急加場〜

近來因演出《機智住院醫生生活》中相當有智慧的第4年住院醫師「具道圓」，並且是劇中高允貞心儀對象的鄭準元，即將進行演藝生涯中首次的粉絲見面會，不過一售票就秒殺售罄而緊急加開場次，也印證了他的超高人氣。

鄭準元即將召開個人粉絲見面會「2025鄭準元粉絲見面會[The ONE day]」將於7月13日下午6點於首爾光云大學文化藝術館的劇場舉辦，不過在門票開賣的同時也直接秒殺，於是鄭準元所屬的經紀公司為了報答熱情為他應援的粉絲們，決定在同一天的下午2點緊急加開場次，並於下週開賣。



本次見面會取名[The ONE day]並在海報上寫著「鄭準元與粉絲們相遇的第一天」，具有相當特別的意義，希望日後還能在這個特別的旅程中同行，而紀念與粉絲相見的第一天。而「今天開始是第一天」也是韓國男女在決定正式交往時常常說的話，也象徵鄭準元與粉絲們的緣分正式展開，並真心希望從這個開端一直延續下去。



鄭準元近來因演出tvN電視劇《機智住院醫生生活》而受到觀眾們矚目，劇中他飾演鍾路律帝醫院第4年住院醫師具道圓，除了內心戲的表現以及沉穩演技令人印象深刻，而在這群菜鳥醫師中他更是一位重要的領導人，而劇中他與高允貞更是開啟一段戀情，雖然也曾被批評兩人顏值與外型不搭，但在電視劇播畢後鄭準元仍然後受到許多觀眾們的喜愛。



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