孔劉&裴斗娜新劇《寧靜海》預告片公開：荒廢月球基地隱藏驚心動魄的秘密，12月24日聖誕檔全球上線！

由孔劉、裴斗娜等主演的Netflix科幻懸疑驚悚影集《寧靜海》今天公開了前導預告片，荒廢已久的月球基地、接連犧牲的太空人，一切都超有緊張感！

《寧靜海》講的是2075年地球資源枯竭逐漸荒廢，一組精銳隊員奉命前往被遺棄的月球研究基地，執行秘密任務的故事。



預告片裡，飛船出故障迫降在懸崖邊，隊員們逃出來後在一片荒蕪中找到被遺棄的渤海基地，裴斗娜：「我們全體存活的幾率不到一成。 」



孔劉：「你覺得這裡有什麼嗎？」裴斗娜回答：「答案。」接著畫面閃過他們抵達基地前這裡發生的事情，讓人十分好奇。為了尋找人類生存的答案，隊員們不顧危險在密室一般的基地中四處搜尋，究竟他們能否順利完成神秘任務、回到地球？



這個基地位於月球上名叫「寧靜海」的地方，孔劉飾演的韓允才是探測隊隊長，必須在情報有限的情況下執行關鍵任務，是一個把團隊成員的安全放在首位，必要時願意犧牲自我的人。



裴斗娜飾演宇宙生物學家宋智安，為了揭開已廢棄的月球基地事故背後的真相而加入了探測隊。



李準飾演國防部精英出身的總工程師柳泰錫，為了逃離國防部令人窒息的環境，自願加入了這次危險的任務。



金善英飾演醫生洪佳英，李茂生飾演安全組負責人孔秀赫，李勝旭飾演飛船駕駛員金先，許成泰飾演航空局資源組科長金載宣。



《寧靜海》將在12月24日聖誕檔期全球同步上線，已經等不及想要一口氣追劇啦！



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