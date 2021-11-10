「能力者就是有行動力證明自己一切的人～」金鍾國自討腰包測391項藥檢，回應：成熟之人要懂得認可尊重他人的不同！

有人質疑「能力者」金鍾國一身肌肉！

除了是優秀的歌手，《Running Man》成員之外，金鍾國還是個出色的健身達人，今年45歲的金鍾國，憑一身好肌肉成功出圈，在韓國及亞洲都擁有超多粉絲。



但金鍾國的這一身肌肉近日卻遭到了外國網紅Greg Doucette質疑，說他用藥養肌。 對此，金鍾國正面回應，坦言本來打算一笑置之，簡單拍個影片、寫個留言回應一下就好，沒想到這件事登上新聞版面，「作為Youtuber初學者可不能錯過這麼有趣的話題」，還強調：「如果有必要的話，我願意接受世界上所有檢查，首先今天完成了一個。」最後他還附上電影《暗黑新世界》中的經典台詞：「我給你們跳個刀舞吧。」以幽默方式高EQ做出回應。



9日，金鍾國通過個人YouTube頻道公開了自己進行藥檢照片，並稱「雖然要花費很多時間和金錢，但我覺得有價值。 WADA（World Anti-Doping Agency；世界反興奮劑機構）裡2022年標準測試項391項我全都測了，正好趁此機會不僅查查看我的荷爾蒙，順便也測測我到底有沒有用其他藥物。成熟之人應該要學會認可、尊重他人的不同。 」



事實上，金鍾國在《Running Man》裡經常在鏡頭前展現驚人力氣，連相識已久的RM成員都大讚他生活超級自律，如果按照他的運動強度，自己一天也活不下來。眾人還吐槽金鐘國能給女友最大的驚喜就是一天不去健身房。



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