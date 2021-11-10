「能力者就是有行动力证明自己一切的人～」金钟国自讨腰包测391项药检，回应：成熟之人要懂得认可尊重他人的不同！

有人质疑「能力者」金钟国一身肌肉！

除了是优秀的歌手，《Running Man》成员之外，金钟国还是个出色的健身达人，今年45岁的金钟国，凭一身好肌肉成功出圈，在韩国及亚洲都拥有超多粉丝。



但金钟国的这一身肌肉近日却遭到了外国网红Greg Doucette质疑，说他用药养肌。 对此，金钟国正面回应，坦言本来打算一笑置之，简单拍个影片、写个留言回应一下就好，没想到这件事登上新闻版面，「作为Youtuber初学者可不能错过这么有趣的话题」，还强调：「如果有必要的话，我愿意接受世界上所有检查，首先今天完成了一个。」最后他还附上电影《暗黑新世界》中的经典台词：「我给你们跳个刀舞吧。」以幽默方式高EQ做出回应。



9日，金钟国通过个人YouTube频道公开了自己进行药检照片，并称「虽然要花费很多时间和金钱，但我觉得有价值。 WADA（World Anti-Doping Agency；世界反兴奋剂机构）里2022年标准测试项391项我全都测了，正好趁此机会不仅查查看我的荷尔蒙，顺便也测测我到底有没有用其他药物。成熟之人应该要学会认可、尊重他人的不同。 」



事实上，金钟国在《Running Man》里经常在镜头前展现惊人力气，连相识已久的RM成员都大赞他生活超级自律，如果按照他的运动强度，自己一天也活不下来。众人还吐槽金钟国能给女友最大的惊喜就是一天不去健身房。



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