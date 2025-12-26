超冤！金章勳遭炎上「洩密婚禮」被罵數日！Mir蜜月急電平反：我們不是非公開，是我不紅啦！

韓國歌手金章勳近日捲入一場婚禮風波，他因在SNS上公開祝賀好友、前MBLAQ成員MIR的結婚影片，意外讓非藝人新娘的樣貌曝光，遭網友狂轟「洩露私人婚禮」、「欠缺考慮」。事件延燒多日後，新郎官MIR本人親自透過影片澄清：「我的婚禮不是私人的！」並反過來安慰自責的金章勳，意外掀起反轉。

事情起因是金章勳在12月21日參加MIR婚禮後，在個人SNS上傳祝賀影片，並寫道：「去祝賀恩雅（MIR姊姊）的弟弟哲鏞（MIR本名）的婚禮，突然感到一陣空虛。」然而影片中新娘的臉清晰可見，由於新娘是圈外人，立刻引發網友批評，認為他在「非公開婚禮」上公開新娘樣貌非常不妥。



眼看批評聲浪擴大，金章勳火速刪除影片並發表長文道歉。他解釋自己完全不知道婚禮是私人的，得知後已立即刪文，但影片早已擴散。他自責道：「復出後如履薄冰，卻又犯了不符合年紀的失誤，被罵也是活該。」並對MIR、MIR的姊姊演員高恩雅及其母親深感抱歉。



正當輿論持續發酵，事件主角MIR在25日透過自家YouTube頻道「房家」上傳影片親自說明。影片中MIR的姊姊高恩雅解釋，MIR正在蜜月旅行，現在才得知此事。她明確表示：「MIR的婚禮『不是』私人婚禮！因為沒有記者到場，我們反而覺得有點遺憾呢。」她推測，可能是因為新娘是普通人，大家出於好意才如此顧慮。高恩雅也替金章勳緩頰：「金章勳前輩絕對不是故意要公開新娘臉龐的，只是很自然地被拍進去了。 他還在婚禮第二部份的表演中非常賣力，發生這種事，我們反而覺得對他很不好意思。」

隨後從蜜月地連線的MIR本人也笑著說：「我都不知道我的婚禮怎麼就變成私人的了，可能是因為我人氣不夠，沒引起關注吧？」他為金章勳抱屈：「看到哥因為我被罵，真的很心痛。他的表演真的超精彩！」MIR更幽默表示：「託哥的福，我們好像都變紅了！」



在MIR影片公開後，金章勳也在個人IG發文抒發心情。 他提到影片和新聞出來後，聖誕節當天又接到一堆朋友關心電話。他坦言原本收到訊息要他快點把道歉文刪掉，但思考後決定不刪。「第一個原因是，如果說『不是私人婚禮』，感覺又會鬧得沸沸揚揚。 第二個原因是因為大家（網友）。」金章勳感動表示，道歉文下並沒有惡評，反而多是網友溫暖的安慰，認為這只是一場誤會。 他還留言「雖然有點委屈，但看到大家如此信任和理解我，我決定靜下心回顧，並度過一個最棒的聖誕節。」最後他感謝粉絲：「總是教導我人生的就是各位，我每天都心存感激地生活。 我會努力每天進步一點點，成為更好的人。」



在與MIR的通話中，金章勳也自嘲說：「我打開入口網站一看，因為我，MIR的婚禮成了熱搜第一！雖然希望只有婚禮本身被關注，但這樣也好啦。」更開玩笑說要趁熱度賣農產品：「要趁這波話題熱度結束前，快去農場賣蘋果才行！」讓對話充滿笑聲。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞