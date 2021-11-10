【有片】「演什麼都是德善VS都還未開播」惠利《花開時想月》從台詞排練現場就爆出演技爭議！

新劇《花開時想月》尚未開播，女主角惠利就陷入了演技爭議裡。

《花開時想月》由俞承豪、李惠利、姜美娜、卞宇錫等人聯袂主演，以下達了嚴厲禁酒令的朝鮮後期為背景，講述了四位「越線」的年輕人在分享友情、沉醉於愛情中成長的故事，定於12月20日開播。劇還未播怎麼就引爆演技爭議了呢？ 原來是日前劇組公開了演員們齊聚的台詞排練現場。 俞承豪飾演固執的原則主義者、朝鮮頂尖監察官南影（音譯），童星出身的俞承豪通過把不同的語音語調全情投入到新角色中。



李惠利則飾演因為債務問題而偷偷釀酒的北韓版霸氣禦姐姜露序（音譯），她用特有的明朗語調消化著角色。 看過台詞排練影片的網友們開始抨擊惠利的演技，不少人在網路上留言稱：「惠利不管演什麼都像德善」、「演技太千篇一律了」、「麻煩提升一下演技吧」、「惠利不管演什麼都是她本人，德善這麼深入人心就是因為是惠利本色出演，而不是演技有多好，她的演技沒有層次感」、「惠利只要改變語音語調就是德善啊，不能一直這麼演下去吧」、「俞承豪是傳統史劇，惠利就是虛構古裝戲」等。



不過也有很多人不滿網路上對惠利演技的指責，力挺惠利稱：「劇還沒開播就開始討論演技了？」、「只會台詞排練而已，又不是真那麼演」、「現在就下判斷也太早了，等開播再看看」等。

不吹也不黑，惠利的演技其實還是在線的。只是韓網對愛豆轉行演員有很大的偏見，加上她本人年紀不大，演技水準肯定有上下浮動，如果碰到會塑造演員的導演和有張力的角色，惠利就能夠刻畫得很出彩，不然大家也不會這麼認可惠利在《請回答1988》中的角色了。



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