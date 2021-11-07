這個男人認真了！金鍾國被外國教練質疑「吃藥增肌」，昨日做出霸氣回應：「願接受世界上所有檢查！」

金鍾國對於健身的話題真的非常熱血啊！XD

近日有外國教練質疑金鍾國的肌肉是靠類固醇等藥物維持，隨後金鍾國錄了健身vlog展示訓練全過程，還公開自己的荷爾蒙指數低調回嗆！

參考文章：金鍾國被健身教練酸「吃荷爾蒙增肌」！粉絲回嗆：「花錢的事他才不會做」本尊也出來回應了！



然而這件事仍然受到很多媒體和網民的關注，於是昨天金鍾國在Youtube頻道PO出接受檢查的照片和文字，表示要用事實證明清白！

金鍾國說：「本想一笑而過、簡單拍個影片寫個留言讓大家高興一下就好，沒想到還上了新聞，作為初步Youtuber可不能錯過這麼有趣的話題。 」



「如果需要的話，我願意接受世界上的所有檢查。 今天已經做了一個！」金鍾國請大家推薦有公信力的檢查專案，而因為有些檢查需要當事人是運動員身份才行，令他甚至考慮去註冊運動員！

「我要讓他看看，他們那邊不吃藥就做不到的事，在我們韓國誰可是隨便誰都做得到哦~^^（feat：韓國人的辣味）」配圖是他接受檢查的照片以及電影《暗黑新世界》裡朴誠雄的經典台詞：「我給你們跳個刀舞吧。 」



隨後金鍾國在IG也PO了限時動態：「要瘋了...... 真想儘快接受檢查啊，WADA KADA UADA（各個反運動禁藥機構）不管是誰請趕快聯繫我，越厲害的機構約好。 看看能不能檢出來0.00001ml的興奮劑。 」



金鍾國面對質疑也選擇享受的態度令網友佩服，而他對運動充滿熱情的姿態也再次戳中網友笑點，有人用《我家的熊孩子》一張截圖作為評論：「但是，你不是歌手嗎......」XD



金鐘國當然沒打算要那100萬美元賭注，只擔心結果出爐後對方會很尷尬XD韓國網友表示：「明明沒吃類固醇卻被懷疑吃了，這算不算業界最高讚譽？ 」、「就好像天然美人聽到別人說她是整形的kkk」、「感覺金鍾國只是和他玩一玩而已」、「話題性太強啦」、「那張圖是金鍾國做脫腸手術時的吧」、「不是選手是歌手，要被那張圖笑死啦」。



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