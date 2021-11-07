大勢愛豆們都在看的展覽！一定會是下一個網紅打卡地

晴朗的秋天最適合看展了，不然愛豆們怎麼扎推去看呢？

已經閉館了多時的LEEUM美術館終於在10月重新開門迎客，LEEUM是韓國最大的私立美術館，是一個超時空展示空間，展示著韓國國寶級傳統美術、近現代美術和世界美術中的代表性作品。 這次重新開業，LEEUM也是鉚足了勁，打造了多個超具創意的展覽，難怪吸引那麼多愛豆前來了。

先是BLACKPINK的ROSÉ，10月5號就趕到了美術館，其實這裡10月8日才正式開放，ROSÉ能夠提前進場可見有多厲害。 站在這個碩大人頭像前合影的ROSE也乖乖遵守入館守則，佩戴好了口罩，只是口罩無法掩蓋她淘氣的表情，她正衝著人頭的耳朵說悄悄話呢。



ASTRO的車銀優也來了，趁著秋高氣爽的日子，外出兜風的車銀優選擇了在美術館欣賞展覽。 口罩、帽子把自己裹得嚴嚴實實，這是怕被粉絲們認出來嗎？



오늘 날씨가 엄청 좋네요

전 오늘 전시회 다녀왔어요 pic.twitter.com/rOe8XyxjP4<;/a> — ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) October 17, 2021

最後擺了個和人頭一樣的POSE！



11月的第一天世界豆防彈少年團的J-HOPE也訪問了美術館，一身ALL BLACK的J-HOPE在人頭前看了半天，是在研究到底是什麼材質做成的嗎？？



哦，對了，還有V其實和哥哥J-HOPE一起去看的展覽。要說會拍照，沒人比得了V，直接把雕像當成了自己的頭，化身大頭寶寶。



這顆成了愛豆們打卡聖地的人頭雕塑出自澳洲著名的超寫實注意雕塑大師Ron Mueck（讓·穆克），是他2002年創作的作品，以各種逼真的雕塑作品見長，想必ROSE、車銀優和J-HOPE看到這顆超級真實的人頭之後一定很震驚吧。

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