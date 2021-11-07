大势爱豆们都在看的展览！一定会是下一个网红打卡地

晴朗的秋天最适合看展了，不然爱豆们怎么扎推去看呢？

已经闭馆了多时的LEEUM美术馆终於在10月重新开门迎客，LEEUM是韩国最大的私立美术馆，是一个超时空展示空间，展示著韩国国宝级传统美术、近现代美术和世界美术中的代表性作品。 这次重新开业，LEEUM也是铆足了劲，打造了多个超具创意的展览，难怪吸引那么多爱豆前来了。

先是BLACKPINK的ROSÉ，10月5号就赶到了美术馆，其实这里10月8日才正式开放，ROSÉ能够提前进场可见有多厉害。 站在这个硕大人头像前合影的ROSE也乖乖遵守入馆守则，佩戴好了口罩，只是口罩无法掩盖她淘气的表情，她正冲著人头的耳朵说悄悄话呢。



ASTRO的车银优也来了，趁著秋高气爽的日子，外出兜风的车银优选择了在美术馆欣赏展览。 口罩、帽子把自己裹得严严实实，这是怕被粉丝们认出来吗？



오늘 날씨가 엄청 좋네요

전 오늘 전시회 다녀왔어요 pic.twitter.com/rOe8XyxjP4<;/a> — ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) October 17, 2021

最后摆了个和人头一样的POSE！



11月的第一天世界豆防弹少年团的J-HOPE也访问了美术馆，一身ALL BLACK的J-HOPE在人头前看了半天，是在研究到底是什么材质做成的吗？？



哦，对了，还有V其实和哥哥J-HOPE一起去看的展览。要说会拍照，没人比得了V，直接把雕像当成了自己的头，化身大头宝宝。



这颗成了爱豆们打卡圣地的人头雕塑出自澳洲著名的超写实注意雕塑大师Ron Mueck（让・穆克），是他2002年创作的作品，以各种逼真的雕塑作品见长，想必ROSE、车银优和J-HOPE看到这颗超级真实的人头之后一定很震惊吧。

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