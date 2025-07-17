Bruno Mars現身BLACKPINK演唱會！幽默發文：感謝Rosé，債務快還清了

超人氣女團BLACKPINK於美國洛杉磯的演唱會上，迎來了世界級流行巨星「火星哥」Bruno Mars的驚喜現身，為全場粉絲獻上了難忘的特別時刻。

BLACKPINK於當地時間12日、13日在美國洛杉磯SoFi體育場，成功舉辦了「BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE IN LOS ANGELES」演唱會。 特別是在第二天的演出中，Bruno Mars驚喜登台，與成員Rosé一同熱情獻唱全球熱門金曲《APT.》，瞬間引爆現場氣氛。



這場驚喜合作後，Bruno Mars更在自己的社群媒體上傳了演唱會片段，並寫下幽默的文字：「債務差不多還清了，謝謝妳，Rosé。」Rosé 則在下方回覆：「不客氣。」兩人有趣的互動迅速成為熱門話題。



去年Bruno Mars被曝因賭博在賭城欠下高達5000萬美金（約16億新台幣、3.6億人民幣）的債務，震驚了全球粉絲和媒體，據傳他因沒有那麼多的現金償還，又不想變賣資產，只能跟賭賭場簽訂駐唱協定合約，用表演的方式還債。 但賭場方面已公開澄清「絕無此事」。



如今Bruno Mars這句話巧妙地回應了傳聞，不僅以自嘲的方式帶給網友們歡笑，同時也帶有炫耀《APT.》在全球大獲成功，足以讓他「還清巨債」的意味，讓話題性更上一層樓。

與此同時，BLACKPINK 也通過這次的洛杉磯演唱會創下了驚人紀錄，成為全球第一個在 SoFi 體育場連續兩天門票售罄、並動員超過10萬名觀眾的女團。BLACKPINK 的世界巡迴演唱會將繼續前進芝加哥、多倫多、紐約等北美城市，以及米蘭、巴塞隆納、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、布拉干、新加坡、東京、香港等世界各地的體育場級場館。



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