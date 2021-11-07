《The Genius：遊戲的法則》住宅版MBC新綜《血的遊戲》第一集後頭超勁爆！

MBC生存淘汰秀《血的遊戲》召集10名參賽者，冠軍獎金最多可達3億韓元。參賽者來自各行各業，有韓醫師、警察、旅行博主、播音員等，其中一人參加過《The Genius：遊戲的法則》。

如果是推理綜藝迷，肯定對演播室的MC陣容感到心動，分別是李常敏、張東民、朴芝潤、前IZ*ONE崔叡娜、金融博主Syuka，可謂《The Genius：遊戲的法則》+《Crime Scene 犯罪現場》+《女高推理班》陣容的兩兩聯手。



被蒙著眼的出演者們一一被帶到拍攝所在住宅，人齊后自我介紹。 如此開場后，第一項任務是「1小時后投票選出1名淘汰者」，剛出場就被剛認識的人投出去，李常敏直說：「這不是瘋了吧？ 」



之後一一進入投票房，通過翻牌抽取初始資金，金額是參賽者的去年年薪，加大參賽者之間的不公平和猜疑。 節目明確告知，只要不違反遊戲規則，可以不擇手段擺弄政治陰謀和背叛。



前面只是蜻蜓點水，真正的燒腦心理戰從「選房間」開始！畢竟房間之間的動線決定了未來時時刻刻的情報交換。 房間內部結盟？房間之間有人傳話？對話怎麼防偷聽？人物關係網開始交織，稍不留神就跟不上節奏。



看過《The Genius：遊戲的法則》的觀眾可能覺得這是仿版節目，但更勁爆的環節其實在第一集後頭！以下涉及劇透：



原來第一位淘汰者並沒有離開，而是被引導至這棟住宅的「地下室」，「能聽到上面人的喝酒玩笑聲」，這不就是電影《Parasite》嘛！ 淘汰者可以按照規則，通過勞動賺取不同等級的「籌碼幣」，以此換取生存資金和物資，並且還有重新回到地上層的機會！



節目名《피의 게임》其實有雙重含義，一個是地上的「血的遊戲Blood Game」，一個是地下的「P的遊戲Parasite Game」。



相信你也和演播室MC一樣目瞪口呆了，這檔綜藝值得一追，已於11月1日首播，每週一晚10點30分播出。



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