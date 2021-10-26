[有雷]《智異山》到底是災難救援劇還是靈異第六感〜朱智勛和全智賢「這個樣子」怎麼再救援！（EP1－2）

[有雷]tvN大型製作電視劇《智異山》終於在上週末開播，收視率也大開紅盤直接衝上雙位數，第一集就播出智異山上遇見颱風大雨加上土石流的驚險鏡頭，在這樣的狀態下營救落難者，帶給觀眾如電影般的震撼。

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《智異山》如同之前報導上所說，想讓大家了解國家公園「守山員」的這份工作，片頭一開始還請來引言人柳承龍，提到智異山是一個「陰陽交界」之處，果然是《屍戰朝鮮》的班底。故事開始於2018年，剛來到海東分所報到的姜賢祖（朱智勛飾）一報到立即加入搜救任務，與熟悉地形的徐伊江（全智賢飾）、鄭具英（吳正世飾）及朴日海（趙漢哲飾）共同尋找一位失蹤的中學生。



（圖源：Facebook@tvN drama）

徐伊江與新人姜賢祖兩人一組，發現了孩子的背包，推測他想去找曾與父母合影的照片中的美麗景色，但當日卻正好遇到颱風來襲，天候惡劣，所長要求所有搜救隊員盡早撤離，姜賢祖腦海中卻浮現許多畫面碎片，甚至有個特殊用石頭群堆成的信號，並且最後也依照他提供的線索而找到了奄奄一息的男孩。那石堆信號也成了徐伊江與姜賢祖之間的秘密記號。



（圖源：Facebook@tvN drama）

第一集才剛完成救人任務，時間卻跳到2020年，他們依舊在尋找一個多月前的失蹤者，所有人看見徐伊江卻驚訝不已，因為此時的她竟然坐著輪椅登場！而和她同組的搭檔姜賢祖卻還處於昏迷狀態躺在醫院裡。兩人在一年前在山上遭遇事故而受了重傷，徐伊江卻發現在每一次搜救任務照片中，總在特定地點出現石堆信號，並正確指出受難者位置，到底是誰所為？躺在醫院的姜賢祖？



（圖源：Facebook@tvN drama）

時間軸會跳動到兩年前，而讓觀眾方便辨識的方式就是坐輪椅的徐伊江代表2020年。姜賢祖在山中遇見了闖入非合法山路的人，雖說是來尋找父親遺骨，不過姜賢祖在協助他的過程中發現了他的真實身份，原來是一位詐欺犯，當年找專家來盜採山中松樹而為金錢發生衝突，憤而將人推下山谷，想回頭尋回金錢，最終雖然姜賢祖遇襲，但犯人仍被徐伊江逮捕，徐伊江也靠姜賢祖製作的石堆信號找到了受難者的遺骨。此處也說明了徐伊江年幼時父母因意外事故喪生於山中，而讓她成了守山員。



（圖源：Facebook@tvN drama）

徐伊江與姜賢祖發現平時有非法登山客常以黃色絲帶作為記號相互告知，但似乎有心人將絲帶改變指示的路線，造成登山客可能落難，這黃色絲帶竟在2020年被坐在辦公室的徐伊江發現，所以是這些守山員所為？所長成東鎰在面對徐伊江時的表情，在某些瞬間似乎有點怪異？這股神秘力量究竟為何？新人高旻示在片尾遇見的是人是鬼？《智異山》精彩劇情令人期待。



（圖源：Facebook@tvN drama）

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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