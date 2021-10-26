安普賢：能理解大家對《以吾之名》中那段戲的反應，但這是和韓韶禧商議之後才拍的！

Neftlix原創韓劇《以吾之名》似乎沒有如同之前開播的《D.P：逃兵追緝令》和《魷魚遊戲》那樣好評一片。

《以吾之名》由韓韶禧、朴喜洵、安普賢主演，開播後造成話題，韓韶禧一改往日嬌媚女人氣質，增重10kg，塑造出了打女形象，展現出驚人的反轉演技，讓觀眾們雙眼為之一亮。只是她與安普賢的一段床戲看得眾人很是不滿。據說這段床戲還是臨時加上去的。面對觀眾的不滿，導演解釋稱：「和編劇都很苦惱這場戲，因為可能會引發爭議...弼道（安普賢飾）想讓智友停止報仇，所以問她復仇的意義是什麼？但智友已經無法停止...我們曾苦惱怎樣才能讓智友停下思考，讓她改變想法的行為會是什麼？」



（圖源：Netflix《以吾之名》截圖）

而作為床戲的男主角，安普賢也有話要說。 「大家的留言我都看了，原來會有這麼多不同的想法，拍攝的時候我就想著不管是弼道還是智友內心都有傷痛，希望他們能夠互相治癒對方。 床戲對於逐漸變成怪物的智友來說，因為有了弼道她開始產生轉變，因為這個因素才特意加重了情戲部份。 這場戲和導演、編劇、韓韶禧商議了很久之後才決定拍的，並沒覺得是壓力，反而能讓我更好地感受到弼道的感情。 」



雖然導演、韓韶禧和安普賢都有解釋過加拍床戲的原因，但觀眾們依舊覺得不理解，紛紛表示不滿道：「按劇本拍不好嗎？」 、「我覺得導演思想不對」、「《以吾之名》真的很有趣，但現在再重看覺得不舒服，到現在還有這種事真的很無言」、「像船戲這種為什麼不事前告知？ 應該要演員提前同意後再進行啊...該拍的都拍完了，忽然說要加床戲要怎麼抽身？」 等。



（封面圖源：Netflix《以吾之名》截圖）

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