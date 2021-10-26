[有雷]《智异山》到底是灾难救援剧还是灵异第六感〜朱智勋和全智贤「这个样子」怎么再救援！（EP1－2）

[有雷]tvN大型制作电视剧《智异山》终於在上周末开播，收视率也大开红盘直接冲上双位数，第一集就播出智异山上遇见台风大雨加上土石流的惊险镜头，在这样的状态下营救落难者，带给观众如电影般的震撼。

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《智异山》如同之前报导上所说，想让大家了解国家公园「守山员」的这份工作，片头一开始还请来引言人柳承龙，提到智异山是一个「阴阳交界」之处，果然是《尸战朝鲜》的班底。故事开始於2018年，刚来到海东分所报到的姜贤祖（朱智勋饰）一报到立即加入搜救任务，与熟悉地形的徐伊江（全智贤饰）、郑具英（吴正世饰）及朴日海（赵汉哲饰）共同寻找一位失踪的中学生。



（图源：Facebook@tvN drama）

徐伊江与新人姜贤祖两人一组，发现了孩子的背包，推测他想去找曾与父母合影的照片中的美丽景色，但当日却正好遇到台风来袭，天候恶劣，所长要求所有搜救队员尽早撤离，姜贤祖脑海中却浮现许多画面碎片，甚至有个特殊用石头群堆成的信号，并且最后也依照他提供的线索而找到了奄奄一息的男孩。那石堆信号也成了徐伊江与姜贤祖之间的秘密记号。



（图源：Facebook@tvN drama）

第一集才刚完成救人任务，时间却跳到2020年，他们依旧在寻找一个多月前的失踪者，所有人看见徐伊江却惊讶不已，因为此时的她竟然坐著轮椅登场！而和她同组的搭档姜贤祖却还处於昏迷状态躺在医院里。两人在一年前在山上遭遇事故而受了重伤，徐伊江却发现在每一次搜救任务照片中，总在特定地点出现石堆信号，并正确指出受难者位置，到底是谁所为？躺在医院的姜贤祖？



（图源：Facebook@tvN drama）

时间轴会跳动到两年前，而让观众方便辨识的方式就是坐轮椅的徐伊江代表2020年。姜贤祖在山中遇见了闯入非合法山路的人，虽说是来寻找父亲遗骨，不过姜贤祖在协助他的过程中发现了他的真实身份，原来是一位诈欺犯，当年找专家来盗采山中松树而为金钱发生冲突，愤而将人推下山谷，想回头寻回金钱，最终虽然姜贤祖遇袭，但犯人仍被徐伊江逮捕，徐伊江也靠姜贤祖制作的石堆信号找到了受难者的遗骨。此处也说明了徐伊江年幼时父母因意外事故丧生於山中，而让她成了守山员。



（图源：Facebook@tvN drama）

徐伊江与姜贤祖发现平时有非法登山客常以黄色丝带作为记号相互告知，但似乎有心人将丝带改变指示的路线，造成登山客可能落难，这黄色丝带竟在2020年被坐在办公室的徐伊江发现，所以是这些守山员所为？所长成东镒在面对徐伊江时的表情，在某些瞬间似乎有点怪异？这股神秘力量究竟为何？新人高旻示在片尾遇见的是人是鬼？《智异山》精彩剧情令人期待。



（图源：Facebook@tvN drama）

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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