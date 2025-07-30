全智賢×姜棟元強強聯手！諜戰鉅作《暴風圈》公開預告片，揭開神秘面紗

由全智賢與姜棟元領銜主演的Disney+全新原創韓劇《暴風圈》（《북극성》）終於揭開神秘面紗，公開了該劇的首張先導海報與預告片，正式展開全球宣傳序幕。

《暴風圈》講述曾任聯合國大使、備受國際矚目的「文珠」（全智賢 飾），在追查總統候選人遭遇槍擊案背後真相的過程中，與神秘特工「珊瑚」（姜棟元 飾）攜手，直面威脅整個韓半島的巨大陰謀。 這部劇集融合政治、諜戰與情感糾葛，堪稱年度最受期待的大作之一。

公開的海報中，全智賢與姜棟元在萬千光芒穿透黑暗的背景下並肩而立，神情堅定地望向同一方向，展現出強烈的緊張感與同國的氛圍。 光芒究竟是象徵他們追尋的「北極星」還是潛藏的危機？ 引發觀眾無限想像。海報上的文字「我們將穿越暴風，走向那片光明」進一步突顯主角之間在危機中建立的聯繫，也預示著兩人之間即將展開的深層化學反應，讓觀眾對這對黃金組合在諜戰愛情中的火花倍感期待。



同步曝光的先導預告則以驚人的國際規模與緊湊節奏令人目不轉睛。 故事從一場為和平統一祈福的彌撒中爆發的槍聲拉開序幕，揭開動搖世界的政治風暴序章。 首次交會的文珠與珊瑚，即在這場震驚全球的悲劇現場。「這比你想像的要大得多」的台詞，伴隨神秘物體從深海升起，預示著無法預測的劇情發展。 美國白宮、國務院副助理安德森（約翰·趙 飾）等國際勢力的登場，使故事格局一舉擴展至全球，懸念再升級。隨著文珠為追查真相決心參選總統，保護她的珊瑚則不惜以命相護，一連串涉及國際與國內的連環恐攻事件接踵而至，讓整部劇充滿高度張力與情感深度。「你是誰？ 為什麼會來到我面前？」文珠壓抑情緒的旁白，搭配她與珊瑚於公車站再度重逢的畫面，為兩人之間的命運牽絆增添一抹哀愁與浪漫色彩。 李美淑、朴海俊、金海淑、劉在明、吳政世等實力派演員也將參與演出，增添更多戲劇厚度與看點。



據悉，《暴風圈》共9集，將於9月10日首播3集，其後每週三固定更新2集，於Disney+全球同步上線。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞