值得期待的高顏值組合！《暴風圈》全智賢＋姜棟元的諜報愛情浪漫作品～

演員全智賢與姜棟元這一組令人期待的高顏值搭檔終於即將和大家見面，電視劇《暴風圈》預告才剛釋出，兩人的美貌就讓觀眾們捨不得移開視線。

8月4日這一部即將在Disney+頻道獨家公開的原創系列劇集，終於在日前公開了短暫一分鐘不到的預告影片後，今日再度公開第一輪的正式劇照。《暴風圈》劇情描述身為UN聯合國大使，並享譽國際的文珠（全智賢飾），在追查總統候選人遭襲擊事件背後真相時，出現了一位只為守護她，但國籍不明的特殊要員山浩（姜棟元飾），兩人將一同面對韓半島即將遭受巨大威脅的真相。



預告中可看到身為UN大使的文珠，參加祈求平和統一的祈願彌撒，展現了與眾不同的氣質，在悲劇性槍聲響起前的和平氛圍，引發了微妙的緊張感。國籍不明的要員山浩，則是以銳利的眼神觀察著周圍，守護目標人物，其神秘的身分也引發大家好奇。文珠與山浩兩人面對面的場面，也讓觀眾們相當期待兩人的化學反應。



除了全智賢與姜棟元外，劇中更有許多演技派的演員們共同演出，包含飾演在韓國政界和財界具有影響力的「亞島海運」公司會長的李美淑，相當有力的總統候選人朴海俊，現任的總統由金海淑飾演，實力受到肯定的檢察官吳正世等，集結許多資深演技派演員們，將為本劇帶來更緊張又震撼的張力。



《暴風圈》全劇共有9集與觀眾們見面，預計透過Disney+平台在9月10日率先公開3集，接下來每週更新2集。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞