宋仲基＆千玗嬉，成為彼此的初戀…超強實力派主演新劇《My Youth》將在9月5日首播！

《My Youth》（我的青春）由宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演，以「重逢初戀」為主題，喚醒人們心中早已生鏽的情感，官方率先公開了台詞排練照（讀本）。

JTBC全新韓劇《My Youth》描述比他人晚一步過上平凡生活的宣佑海（宋仲基 飾）與不得不打破初戀平靜的成濟妍（千玗嬉 飾）之間的感性羅曼史。



藉由與曾在黑暗歲月中送來璀璨時光的初戀重逢，主角踏上尋回「被遺忘的自己」的旅程，在溫暖笑容中帶來悸動與治癒。《由美的細胞小將》系列、《認識的妻子》導演李尚燁，擅長描繪細膩且有深度的場景與人物刻劃；《Run On奔向愛情》編劇朴時玄則以感性筆觸聞名，兩人攜手打造的新作備受劇迷期待。尤其宋仲基、千玗嬉兩大實力派演員攜手呈現的浪漫火花，更令外界熱議。



近日公開的劇本閱讀現場進一步引發關注。當天導演和編劇與宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄、陳慶、趙漢哲、尹炳熙、李鳳輦等實力派演員齊聚一堂，展現獨具一格的精湛演技。

宋仲基飾演曾過早燃盡人生巔峰的童星、現為花藝師的「宣佑海」，再次挑戰人生代表角色。短暫巔峰過後，他為了生計耗盡二十代青春，在傷痕之上重新堆疊生活。宋仲基細膩刻劃出在平靜日常中，面對初戀成濟妍突如其來騷動的心境轉變，令人讚嘆。



千玗嬉則飾演偏愛明確事物的「推土機型」經紀人，也是宣佑海的初戀「成濟妍」。她在平凡現實中意外打破初戀的寧靜，反而直面被遺忘的情感。千玗嬉以獨特魅力詮釋成濟妍，展現與以往截然不同的表演層次。尤其兩人重逢後情感爆發的瞬間，被捕捉得既歡快又深情，默契十足，收穫「果然如此」的好評。



李宙明飾演性格坦率、擁有四次元魅力的童星出身演員「毛泰琳」。她與成濟妍截然不同的性格，衍生出有趣的女性情誼，以及只存在於她心中的辛辣初戀回憶，吸引著眾人的目光。



徐志焄則飾演毛泰琳的初戀對象、宣佑海的新弟弟「金錫柱」，為劇情增添悸動。他與毛泰琳這段越了解越奇妙的羈絆，也令人期待。





此外，實力派演員的加盟也引人矚目。陳慶飾演大型娛樂公司代表、金錫柱的母親「金弼斗」，為劇情增添張力。趙漢哲飾演只懂成功、不懂浪漫的金弼斗所愛的浪漫詩人、宣佑海不著調的父親「宣佑燦」，提升劇集趣味。尹炳熙飾演從小陪伴宣佑海成長的好友「李建魯」，為劇情注入活力；李鳳輦則飾演熱血經紀團隊長「方韓娜」，以極具現實感的演技展現強烈存在感。



製作團隊表示：「《My Youth》講述的是那些以為一切都過去了、都凋零了的人們，再次綻放花朵的故事。請期待由深厚演技派演員們共同完成的花樣年華。」

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