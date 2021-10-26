金宣虎的經紀公司澄清合約謠言：合約還剩一年多！

金宣虎所屬經紀公司S.A.L.T娛樂就最近的合約傳聞發表了官方立場。

10月17日，有網友踢爆前任、大勢男演員K某私生活有問題，就在大家都在猜測K某到底是誰的時候，10月20日金宣虎出面承認並道歉，K某就是自己。讓粉絲、觀眾、所有廣告商等待了3天的結果就是金宣虎的一篇道歉文，事情鬧得沸沸揚揚，卻不見經紀公司有大動作，於是就有不少人猜測是S.A.L.T娛樂背後下黑手，因為金宣虎合約9月就到期，金宣虎可能不願意續約，S.A.L.T決定用輿論毀掉他的名聲。韓網上傳得有鼻有眼，另不少網友深信不疑，S.A.L.T出面喊冤都沒能阻止得了大家的各種猜測。



10月25日，已經被罵慘的S.A.L.T Entertainment終於出面回應了民眾的質疑，表示：「合約內容原則上是相關者間的保密事項，但因事件發酵，經與相關者溝通，現予以告知」「公司於2018年7月經演藝相關人士介紹與金宣虎首次會面」「因為短暫的了解很難決定是否會是演員能長期合作的公司，所以商定2018年9月至2019年9月期間先互相適應之後再討論延長合同，合同結束前3個月的2019年6月本應討論續約，但因演員工作變得繁忙，演員與公司間信賴加深，一起工作至2020，此後根據演員的請求，締結了2020年3月至2023年3月為期三年的續約，並附屬了2027年3月為止，互相無意義自動延長合同的條款」 。



在金宣虎就前女友爆料一事發表正式聲明之前，就有多家廣告商撤掉了廣告，而這也是不少網友覺得K某就是金宣虎的「證據」之一。廠商為何那樣做呢？據韓網分析，其實全賴經紀公司反應遲緩，失去了廣告商們的信任。事情爆發當日就有廠商緊急聯繫了S.A.L.T娛樂，但對方始終沒做任何回復，氣得廠商表示：「現在這個社會再怎麼看重明星，但作為廠商的我們真的很難接受這種局面，事情都發展成這樣了，明星形象和名譽還能輕易恢復嗎？」還有另一位廠商稱：「都說位高責任重，知名度越高背負的責任就越大，這部分沒人能夠代替他完成。因為這次的問題很難再相信對方了。」



（封面圖源：IG@salt_ent）

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