【K社韓文小百科】所謂「芝麻撒了一地」，就是《機智醫生生活2》裡翊晙與頌和的模樣啊！

等了盼了兩季之久，終於在第二季大結局的前一集，翊晙和頌和決定確認彼此的心意了！翊純對這兩人的形容似乎是話中有話哦XD

本週播出的《機智醫生生活2》第11集裡，翊晙受傷住院，翊純來探望時發現翊晙正在和頌和玩紙牌遊戲，開心到完全沒有意識到她走進來，翊純於是退出病房外面，這時雋婠也過來了，翊純立即攔住他，說：「他們兩個現在很甜蜜（둘이 지금 깨가 쏟아져요）。 」

這時翊純用的詞彙不是大家通常會講的「달콤하다（甜蜜）」，而是「芝麻散落一地（깨가 쏟아지다）」，究竟芝麻和甜蜜有什麼關係呢？



（圖：《機智醫生生活》截圖@Netflix）

這要從芝麻收穫的過程說起：芝麻割下來之後會紮成一捆一捆進行晾曬，曬乾之後只要用木棍稍微拍一拍，芝麻粒就會像雨點一樣紛紛掉下來。 這種「輕輕一碰都會刷拉拉地做出很多回應」的感覺，像極了夫妻倆因為一點小事都非常開心、甜蜜恩愛、溫馨和睦的模樣，所以經常用來形容感情很好的新婚夫婦！



（圖：Youtube@YTN news）

這種「就算只是看著對方都感覺很美好」的感覺，類似的表達方式還有「眼裡流出蜜來（눈에서 꿀이 떨어지다）」。



最後來看一下這個詞組的用法：

깨（讀音：kkae）：名詞，芝麻

-가（讀音：ga）：主格助詞，用以標記它前面的名詞是這句話的主語

쏟아지다（讀音：ssot a ji da）：動詞，指 （液體或物質）傾瀉、潑灑、灑落、奔湧而出 。

例句：

-둘이 지금 깨가 쏟아져요.

-他們兩個現在很甜蜜。

-신혼살림에 깨가 쏟아지다.

-新婚生活身份甜蜜。

-그 부부는 결혼한 지 10년이 지났어도 여전히 깨가 쏟아졌다.

-那夫妻倆結婚都十年了，卻依舊甜甜蜜蜜。

（封圖：IG@tvn_drama）

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