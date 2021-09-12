【K社韩文小百科】所谓「芝麻撒了一地」，就是《机智医生生活2》里翊晙与颂和的模样啊！

等了盼了两季之久，终於在第二季大结局的前一集，翊晙和颂和决定确认彼此的心意了！翊纯对这两人的形容似乎是话中有话哦XD

本周播出的《机智医生生活2》第11集里，翊晙受伤住院，翊纯来探望时发现翊晙正在和颂和玩纸牌游戏，开心到完全没有意识到她走进来，翊纯於是退出病房外面，这时隽婠也过来了，翊纯立即拦住他，说：「他们两个现在很甜蜜（둘이 지금 깨가 쏟아져요）。 」

这时翊纯用的词汇不是大家通常会讲的「달콤하다（甜蜜）」，而是「芝麻散落一地（깨가 쏟아지다）」，究竟芝麻和甜蜜有什么关系呢？



（图：《机智医生生活》截图@Netflix）

这要从芝麻收获的过程说起：芝麻割下来之后会扎成一捆一捆进行晾晒，晒干之后只要用木棍稍微拍一拍，芝麻粒就会像雨点一样纷纷掉下来。 这种「轻轻一碰都会刷拉拉地做出很多回应」的感觉，像极了夫妻俩因为一点小事都非常开心、甜蜜恩爱、温馨和睦的模样，所以经常用来形容感情很好的新婚夫妇！



（图：Youtube@YTN news）

这种「就算只是看著对方都感觉很美好」的感觉，类似的表达方式还有「眼里流出蜜来（눈에서 꿀이 떨어지다）」。



最后来看一下这个词组的用法：

깨（读音：kkae）：名词，芝麻

-가（读音：ga）：主格助词，用以标记它前面的名词是这句话的主语

쏟아지다（读音：ssot a ji da）：动词，指 （液体或物质）倾泻、泼洒、洒落、奔涌而出 。

例句：

-둘이 지금 깨가 쏟아져요.

-他们两个现在很甜蜜。

-신혼살림에 깨가 쏟아지다.

-新婚生活身份甜蜜。

-그 부부는 결혼한 지 10년이 지났어도 여전히 깨가 쏟아졌다.

-那夫妻俩结婚都十年了，却依旧甜甜蜜蜜。

（封图：IG@tvn_drama）

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