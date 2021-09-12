人氣網漫《禁婚令》翻拍韓劇的最強選角：金裕貞「大女主」加上「宇宙最強顏值」車銀優&路雲肯定大火

這個陣容是要等到何年何月才可能成真啊～！？TAT 反正腦補是我們的自由。XDDD

近期，由人氣網路漫畫所改編，正在選角的電視劇相當之多，其中，《禁婚令》的翻拍消息也是聲望非常高，當然也有網友列舉出希望的演員陣容。



《禁婚令》講述朝鮮時代，王因為失去摯愛而在國家頒布了「禁婚令」不許百姓結婚，也因此出現了許多曠男怨女，宮中還頻傳靈異事件，此時，像神棍一般的算命師女主不僅偷偷搓合大眾婚事，還假裝能跟鬼魂溝通，進宮處理宮中的怪事外，還跟王有了意外的發展。



▼膽大又俏皮可愛、演技一流的闖禍女主角，讓人瞬間想到了「金裕貞」，她也是許多粉絲的第一人選，為愛神傷又帶點任性、朝鮮第一美男、充滿貴氣的王則是「車銀優」，其中還有一路守護著女主、如大樹般可靠的帥氣護衛「路雲」，在這部影片中成為最強的選角陣容：



如果有這樣的演員陣容，真的不可能不追這部劇啊！肯定會成為令人瘋狂的一部韓劇，至於可行性，我們就先不要想那麼多吧！XD

大家有看過這部漫畫《禁婚令》嗎？最希望由哪位演員出演其中的什麼角色呢？

★這部漫畫可上【LINE WEBTOON】觀看喔！

*封圖：디콩무비 Dikongmovie@youtube／內文圖：LINE WEBTOON《禁婚令》

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞