李孝利久違露面談流浪犬：「領養變成流行，擔心對狗狗產生不好的影響」

前幾天還有人因為 #金希澈 勸大家謹慎領養流浪犬而狙擊他，其實從事救助工作十幾年的 #李孝利 也是這樣想的啊！

近日Youtube頻道「EO」公開了一段名為「給遺棄動物居全國之首的濟州島的解決方案」的影片，其中李孝利參加志願活動、為救助中心的狗狗蓋新的獨立犬舍，也在採訪中分享了她對狗狗的看法。

李孝利說自己做遺棄犬志願活動已經有10多年：「以前作為藝人經常在媒體露面，所以我的角色在於號召大家一起做，到濟州島之後就更加側重於個人的志願活動。 」



（圖：Youtube@EO）

李孝利覺得來救護中心不覺得是在工作，反而因為喜歡狗狗而感到很開心：「以前會區分自己的狗、保護所的狗、路邊的狗，但現在感覺都像我的狗一樣。 」

對於領養狗狗一事，李孝利根據自己自己十幾年的救助經驗表示：「人們一直在宣傳領養，但是被領養的狗狗裡也有很多有問題的孩子。 有的人看到別人領養就跟風領養，像流行一樣，但是反而有時對狗狗造成了不好的影響，所以我現在也很謹慎。 在我號召別人領養之前，我應該先做更多了解才是，所以現在一直以個人身份參與活動。 」



（圖：Youtube@EO）

不久前金希澈出演JTBC節目《尊重個人喜好旅行Petkage》時關於流浪狗的發言曾在韓網引起不小爭議，金希澈說：「專家們絕對不會向養狗新手們推薦流浪狗。 因為流浪狗之前（心靈上）受過傷，重新適應人類就需要很長時間，不了解狗狗心理的人會受傷，狗狗自己也會受傷。 」當時有網友認為李孝利等名人努力宣傳了多年才讓大家有了「領養代替購買」的意識，被金希澈這樣一講好像都做了無用功。 後來金希澈在直播中詳細解釋了自己的看法，包括領養不是只要出於好心帶回家就萬事大吉、需要先做好功課，以免讓人和狗都受到傷害。 而李孝利的看法，其實也跟金希澈的想法大同小異。



（圖：JTBC《尊重個人喜好旅行Petkage》）

此外，這次李孝利參與影片拍攝是為了宣傳堅固輕便的新型犬舍，不僅能讓救助中心里十幾隻住在一起的狗狗住上單間、免於被其他狗欺負，至少避免繁殖更多狗狗，對於飼養大型犬的家庭而言也十分安全。



（封圖：Youtube@EO）

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