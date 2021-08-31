金希澈直播回應關於領養流浪犬的爭議：「所有生命都很寶貴，提前做功課才不會造成更多傷害」

這才是#金希澈 的真實想法，希望不要再有人誤解他了啊~

金希澈近日在綜藝節目《尊重個人喜好旅行Petkage》 里提到「專家們絕對不會向養狗新手們推薦流浪狗」，在韓網引起很大討論，有人質疑他是「鼓勵去寵物店購買動物」，就連動保團體也發聲，認為金希澈讓大家覺得流浪動物不適合當寵物：「很多人都在努力改變人們對流浪犬的錯誤認識，例如健康欠佳、 存在行為問題和創傷等等，但有時候，名人的一句話會加深大眾對流浪犬的偏見。 」



隨著爭議擴大，金希澈昨晚進行直播，對節目中說的話進行了更細緻的解釋：「我用到「絕對」這養比較刺激的詞是因為， 如果想養流浪犬，不是只出於好心把它帶回家就可以了，應該先見面幾次確定是否互相心意相通，不然可能只是讓彼此辛苦而已。 」

金希澈表示不需要害怕領養流浪犬：「不管是動物還是植物，養之前都要做好功課。 我們並非每個人都是養狗專家。 流浪犬已經被遺棄過一次、心理有很大創傷，新手飼養真的不容易。 雖然給予愛的懷抱是出於好心，但不是只要有愛就能解決。愛當然是必須的，但也要一起接受專家的教育。 」

「狗狗很聰明，傷害和創傷不會輕易消失。 流浪犬可能會對人保持警戒，甚至害怕人。 如果沒有充分的知識、沒受過專家的教育，可能令流浪犬和犬主都受到更大的傷害。 」



（圖：Twitch直播截圖）

金希澈對於自己的發言引起意外爭議表示不快：「無法理解居然被這樣歪曲解讀和擴散。 」而且指出爭議的發源地是某知名網路論壇，表示正在準備起訴：「有些人用截圖和斷章取義製造爭議。 你們拉的屎要自己清理，不要通過你們的父母聯繫我。 關於和解的提議我也不會接受。 」

最後，金希澈強調：「所有的生命都很寶貴。 雖然我在起訴某論壇，但不希望這次的問題被看做性別對立（注：該論壇使用者大多數為女性）。 我希望男生和女生都能融洽地相處，我的粉絲也有男有女啊。 」

（封圖：JTBC《尊重個人喜好旅行Petkage》節目截圖，IG@kimheenim）

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