李孝利等人那樣強調「以領養代替購買」，金希澈一句話就推翻了，引爆全網熱議！

男團Super Junior金希澈關於流浪犬的言論在網路上引發了不小的爭議。

日前，金希澈做客了JTBC的節目《尊重個人喜好旅行Petkage》，金希澈、少女時代太妍等四位嘉賓和流浪動物一起旅行，介紹了流浪犬的領養情況。 節目里金希澈表示：「養流浪狗真的是一件很了不起的事情，老實說說，專家們絕對不會向養狗新手們推薦流浪狗。 因為流浪狗之前（心靈上）受過傷，重新適應人類就需要很長時間，不太了解狗狗心理的人會受傷，狗狗自己也會受傷。 」



▲JTBC《尊重個人喜好旅行Petkage》

金希澈一言激起千層浪，不少人覺得「以領養代替購買」的意識這幾年才逐漸深入人心，而且李孝利、尹勝雅和李龍女等公眾人物多年來一直在宣傳這一理念，這才有了民眾意識上的改變，然而金希澈作為擁有龐大粉絲群的明星，簡簡單單的一句話又給流浪犬帶來了偏見和不公平的視線。 關於領養時的慎重，我們不該緊緊只局限在「流浪犬」中，而是所有的動物領養，金希澈只把目光放到「流浪犬」上，是不正確的認知。



▲JTBC《孝利家民宿》

隨著金希澈的發言的發酵，一家名為KARA的動物權利團體上網抨擊，稱：「名人的一句話加強了人們對遺棄犬的偏見，增強了民眾對遺棄動物的錯誤認知，它們常常會因為法律漏洞和節目中形成的框架而被逼到更黑暗的角落。 希望《Petkage》製作組不要逆時代潮流而動，能向著創造良好影響力的方向發展。 」



韓國網民對金希澈的言論也展開了激烈的討論，稱：「新手很難養，專家也不推薦這種發言可能會讓人產生'啊，不要流浪狗，我要去寵物店買'的想法。 遺棄犬對人的警戒心嚴重、喜歡人、會生病等各種情況有啊，希望能拋開養流浪狗很難的想法」、「遺棄犬很難養，而且有心理創傷，但從寵物店買來的狗狗也可能同樣缺乏社會性，身體精神也不穩定。 如果不幸被遺棄，狗狗們就會從寵物狗變成流浪狗」等。

對於網路上源源不斷的攻擊，金希澈通過IG回應：「我家狗狗基福想要得到關心時就喜歡拉屎，還一定要在你的眼前拉，我發火生氣的話它反而會更興奮。 聽說有很多像我家基福一樣的狗狗在到處拉屎，如果我給予過多關注的話它們可能會拉得更多，但還是要把屎清理掉吧，希望看到美麗的新聞。」似乎在影射某些團隊蹭熱度引爭議。



▲ig@kimheenim

「首圖：ig@kimheenim」

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