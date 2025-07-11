Super Junior周年巡演《SS10》尚未開賣，香港主辦iMe已先引爭議：無本地售票網

Super Junior 20周年回歸活動正開跑，緊接著就是世界巡演《Super Show 10》（簡稱SS10），卻沒想到香港主辦iMe Hong Kong已先引爭議，讓香港E.L.F.提出不滿。

香港iMe 9日公告將於9月5日、9月6日舉行的《SS10》場地位於ASIAWORLD-ARENA，而開賣時間尚未公布，但已有E.L.F.發現SJ官方社群weverse上，香港場的售票網站顯示是Fantopia及Damai（大麥），並無港人習慣使用的售票網如Cityline、HK Ticketing及KKTIX，擔心無法用港幣結算，尤其大麥為中國大陸售票網，恐怕只得使用人民幣。光結算問題，難免又令人聯想：若無法及時購票，是否會出現包票或黃牛票問題，影響真正的E.L.F.權益。



不過，Fantopia已發出聲明，表示早在2023年便在港成立，過去在港的活動也會使用港幣結算，「現在和未來在香港舉辦的活動也均會以港幣結算，並支持港幣當地多元支付，請大家安心選購」。iMe亦發出公告解釋Fantopia是香港本地註冊公司，收款是港幣，請大家放心使用，更提醒粉絲務必使用官方授權票務平台Fantopia與大麥。即便如此，仍受到眾多質疑。



親愛的粉絲朋友們，感謝大家對 Fantopia 的關注與支持



近期我們平台在香港的活動引發了一些討論，我們在此做出說明：



1、Fantopia 早在 2023 年便於香港設立公司



2、Fantopia… pic.twitter.com/6HD7NKtiu5 — Fantopia (@fantopia_global) July 10, 2025

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