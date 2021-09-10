李孝利久违露面谈流浪犬：「领养变成流行，担心对狗狗产生不好的影响」

前几天还有人因为 #金希澈 劝大家谨慎领养流浪犬而狙击他，其实从事救助工作十几年的 #李孝利 也是这样想的啊！

近日Youtube频道「EO」公开了一段名为「给遗弃动物居全国之首的济州岛的解决方案」的影片，其中李孝利参加志愿活动、为救助中心的狗狗盖新的独立犬舍，也在采访中分享了她对狗狗的看法。

李孝利说自己做遗弃犬志愿活动已经有10多年：「以前作为艺人经常在媒体露面，所以我的角色在於号召大家一起做，到济州岛之后就更加侧重於个人的志愿活动。 」



（图：Youtube@EO）

李孝利觉得来救护中心不觉得是在工作，反而因为喜欢狗狗而感到很开心：「以前会区分自己的狗、保护所的狗、路边的狗，但现在感觉都像我的狗一样。 」

对於领养狗狗一事，李孝利根据自己自己十几年的救助经验表示：「人们一直在宣传领养，但是被领养的狗狗里也有很多有问题的孩子。 有的人看到别人领养就跟风领养，像流行一样，但是反而有时对狗狗造成了不好的影响，所以我现在也很谨慎。 在我号召别人领养之前，我应该先做更多了解才是，所以现在一直以个人身份参与活动。 」



（图：Youtube@EO）

不久前金希澈出演JTBC节目《尊重个人喜好旅行Petkage》时关於流浪狗的发言曾在韩网引起不小争议，金希澈说：「专家们绝对不会向养狗新手们推荐流浪狗。 因为流浪狗之前（心灵上）受过伤，重新适应人类就需要很长时间，不了解狗狗心理的人会受伤，狗狗自己也会受伤。 」当时有网友认为李孝利等名人努力宣传了多年才让大家有了「领养代替购买」的意识，被金希澈这样一讲好像都做了无用功。 后来金希澈在直播中详细解释了自己的看法，包括领养不是只要出於好心带回家就万事大吉、需要先做好功课，以免让人和狗都受到伤害。 而李孝利的看法，其实也跟金希澈的想法大同小异。



（图：JTBC《尊重个人喜好旅行Petkage》）

此外，这次李孝利参与影片拍摄是为了宣传坚固轻便的新型犬舍，不仅能让救助中心里十几只住在一起的狗狗住上单间、免於被其他狗欺负，至少避免繁殖更多狗狗，对於饲养大型犬的家庭而言也十分安全。



（封图：Youtube@EO）

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