《柔美的細胞小將》漫畫女主外貌原型原來是AOA前成員草娥啊！這麼一說兩人真的超級像

由金高銀和安普賢主演tvN新劇《柔美的細胞小將》將於9月17日開播，不少原作漫迷們已經開始期待了。

《柔美的細胞小將》改編自人氣同名漫畫，是部在韓網獲得9分以上的高口碑療癒之作，前陣子已經結束了5年多的連載。 從不斷公開的宣傳照、路透圖來看，小編覺得金高銀和安普賢的還原度相當高。



日前前女團AOA成員草娥在個人IG上公開了兩張照片和一小段文字，照片則是NAVER網漫《柔美的細胞小將》海報和漫畫家李東健的採訪內容。 面對讀者「畫柔美的時候想到的是什麼人」的問題，李編劇表示：「表面上不太喜歡透露自己的事情，但內心有很多想法的這類人。 外貌方面主要參考的是女團AOA的成員草娥。 」



▲ig@queenchoa_

仔細看看原作漫畫版的柔美，她有一頭金色的短髮，精緻的鵝蛋臉，水汪汪的大眼睛，整個人都充滿了靈動氣息。 正好草娥有段時期就是金短髮，造型也偏甜美活潑風，這樣一看的確很相似呢。得知自己是柔美外貌原型的草娥也忍不住感歎，稱：「哇，知名漫畫主角的外貌原型參考對象居然是我耶，太神奇了。 謝謝李東健漫畫家，祝福您。 」還不忘加上標籤「柔美是草娥」。



▲TV Daily

得知這一消息的網友、漫迷和粉絲們紛紛留言表示：「這麼一看真的就是草娥啊」、「一模一樣」、「相似率絕了」等。

此外，《柔美的細胞小將》是以女主角「柔美」腦海中細胞的視角，表達30多歲平凡上班族「柔美」的故事的共鳴插曲。 電視劇版本將展現柔美生活的現實世界，和柔美腦海中的細胞村莊有趣地描繪出來的原著魅力，誕生為一部愉快、充滿現實共鳴的電視劇，將於9月17日開播。



▲tvN《柔美的細胞小將》

「首圖：tvN《柔美的細胞小將》、漫畫《柔美的細胞小將》」

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