7月23日首度公開《大逃出：The Story》！「新逃脫者＋縝密故事情節＋嶄新世界觀」

將於7月23日首度公開的TVING 原創作品《大逃出：The Story》，本次將與新的逃脫者一起,以不同層次、縝密的世界觀和故事情節回歸，送上懸疑又冒險節目內容。

《大逃出：The Story》在7月2日曾搶先公開預告，立刻得到觀眾們熱烈的迴響，畫面先是出現了《大逃出》系列第一季到第四季的畫面，並且時間就停留在第四季最終回的2021年9月26日，直到現在，時間終於繼續往前走了！公開了本次最新一季的成員們，包含姜鎬童、金東炫、柳炳宰、高庚杓、伯賢還有呂珍九。成員們更在會議室中聚集，先來練習如何解題。



而本次的《大逃出：The Story》更換了新的PD導演李宇亨，他表示這個節目有許多的鐵粉支持，要製作新的季度的確壓力非常大，很難找到合適的導演人選，但眼看再這樣下去，他擔心自己喜愛的《大逃出》節目就要在此畫下句點，最後決定鼓起勇氣接下這個重責大任。



而為什麼名稱要叫做《大逃出：The Story》並非《大逃出5》呢？PD表示這是為了配合目前OTT平台的趨勢，《大逃出：The Story》的意思是本季想加入一個故事主軸情節，以大逃出原本的型態加入更豐富的故事劇情，希望帶給大家更多不同感受。並且由《大逃出》中的3位元老成員姜鎬童、柳炳宰以及金東炫，帶領3位全新成員高庚杓、呂珍九以及伯賢，更成為話題討論。



也由於《大逃出》已經進行過四個季度，觀眾們喜愛什麼樣的內容與題型，也一點一滴地累積了起來，而PD表示新節目必須加入更有趣的元素，於是延伸到了懸疑冒險的氛圍，人物之間的關係也會產生變化，也希望大家看著新的製作，也回想起之前曾感受過這個節目的趣味。7月23日《大逃出：The Story》將在TVING首度公開，當日CGV也將同步上映劇場特別版本，並推出限量周邊產品與活動。



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