被誤以為下嫁！李孝利爆料：老公李尚順童年就過得富裕，外祖家經營知名韓牛烤肉店

當年「國民妖精」李孝利與音樂人李尚順舉辦婚禮時，許多人都以為李孝利是「下嫁」。因為在外界眼中，李尚順既沒有李孝利那樣的超高知名度，也不似她般賺進無數廣告與綜藝酬勞。然而，事實恰恰相反──李尚順其實出身富裕家庭，是真正的富家子弟。

近日，李孝利就在節目中親自談到丈夫的家境。YouTube頻道DdeunDdeun節目《藉口GO》中，李孝利聊起自己與李尚順截然不同的成長背景，說出了不少耐人尋味的故事。

李孝利回憶自己的童年，坦言是家中四兄妹的老么，家境十分清苦。「小時候家裡很困難，總是手忙腳亂。如果我不先搶到，什麼都不會輪到我。衣服也都是姐姐們穿剩的，幾乎沒機會挑自己喜歡的。」



相較之下，李尚順的家庭環境可說相當富裕。當談到這話題時，藝人梁世燦提到「釜山那家有名的韓牛烤肋排店，不就是你老公家嗎？」李孝利笑說那是李尚順外祖父家開的，與丈夫本人並無直接關聯。劉在錫則好奇問：「你怎麼知道尚順的家事？」梁世燦坦言自己平常就愛研究富豪背景，「我會去查他們怎麼成功的，看尚順哥的採訪就看到那個品牌名字了。」



李孝利進一步說道：「其實現在是外祖父過世，舅舅在經營，所以跟我老公沒太大關係。」但她也坦承，「不過我老公小時候，爸媽在首爾開烤肉店，日子過得很寬裕。」最後還忍不住笑著補一句：「所以他生活得很滋潤，讓人氣得牙癢癢呢！」逗得現場一片笑聲。



事實上，李孝利與李尚順在2013年低調完婚後，婚姻一直十分甜蜜。夫妻倆遠離繁華演藝圈，過著悠閒樸實的濟州島生活，時常在綜藝中展現默契十足的互動，依舊是外界眼中的神仙眷侶。

透過這次李孝利的親自揭露，也讓大眾看見了這對夫妻背後鮮為人知的「階級反轉」趣事。原來當年被誤以為的「下嫁」，其實是女強男更強的組合！



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