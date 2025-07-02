李孝利《劉QUIZ》再現「招牌率真」語錄！因太順從而魅力盡失，決心重拾真我人生

歌手李孝利以招牌率真幽默再度點燃觀眾期待。

李孝利於7月2日播出的 tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》300集特輯中登場，節目在日前先行公開了預告片，吸引大批粉絲關注。



在預告中，李孝利以獨樹一幟的時尚造型亮相，散發無可取代的存在感的同時也引爆網路熱議，她這身價值超千萬的奢華服飾被不少網友吐槽「根本不適合」。

李孝利直率爽朗的談吐很快就炒熱現場氣氛，與劉在錫展現了如同「國民兄妹」般的默契。 特別是李孝利還分享了在金鍾旼婚禮上的趣事：「我吃了（劉在錫）歐巴的麵包，他還一直說那是他的」，讓人再次感受到他們之間自然親暱的兄妹情。 她對曹世鎬更是直接問道：「你不是最近才開始變得很有人氣嗎？ 」毫不掩飾的發言惹來全場爆笑。



出道已28年的李孝利，從女團 Fin.K.L 出道後成功單飛，至今仍是韓流傳奇。 節目中她也將談到與李尚順戀愛時期的秘辛，引發外界高度好奇。 此外她將公開自己在濟州畫的母親與愛犬順心的畫作，以及首度曝光的首爾生活日常。 李孝利還將現場獻唱，並談到未曾透露過的真心話。 她坦言：「曾經有很乖巧的時期，因為太累了，所以就會順勢說『好啊，那我就做吧』，結果連自己的魅力都消失了。 後來決定順從內心、真實地表達與呈現自己。」



僅僅15秒的預告片就引發網路熱議。 片中，李孝利自嘲：「我的額頭是不是太亮了？ 」劉在錫則用手上的Cue卡假裝替她吸油紙般輕拍額頭，場面逗趣十足。 27年老交情的他們在互相「拍油」時也毫無尷尬，國民兄妹的化學反應讓觀眾對正式播出期待倍增。



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