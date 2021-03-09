李光洙和宋仲基之間不得不說的故事！他倆竟然有這麼多小秘密XD

說起韓娛圈的好兄弟死黨，不得不說說李光洙和宋仲基了，兩人是圈內出了名的好友，私下交流非常多。

今天就來說一說韓網上盛傳的關於李光洙和宋仲基的故事，讓人聽得完全停不下來。

宋仲基喝酒容易失憶，有一次他和李光洙一起在米腸湯店喝酒，李光洙中途去了趟衛生間，宋仲基就把他的手機丟到了水裡。 李光洙也不服輸，把對方的手機扔進了米腸湯中。 第二天，宋仲基卻完全想不起來前一天發生的事情，只覺得「我的手機怎麼這麼奇怪」。



宋仲基有次睡在李光洙的家裡，清晨醒來嚇了一跳。 《Running Man》成員們一個一個來到李光洙的家裡，宋仲基還以為是在拍隱藏的相機。 原來是RM拍攝結束後成員們一起來李光洙家裡玩，宋仲基也見到了許久未見的跑男成員們。 第二天起床之後李光洙發現自己的車沒了，原來是宋仲基的汽車沒油了，於是他就直接開著好兄弟的車回家了。

李光洙妹妹生孩子，宋仲基特意去醫院探望（雖然認識，但如果關係不是特別好的話真的不會跑去婦產科探望產婦啊）。 李光洙的妹妹還參加了宋仲基和宋慧喬的婚禮。



宋仲基服兵役期間能夠堅持下來的理由不是女團而是李光洙。 當時他就說過是棒球和李光洙讓他堅持了下來，「我很喜歡棒球，服兵役期間韓華老鷹隊是我堅持下去的力量，李光洙也是，他有次來看我，見到我之後竟然沒有那麼開心。 」 （據說宋仲基入伍當天宋爸爸和宋媽媽都沒有哭，李光洙卻哭了。 有誰知道真實情況的？ ）



▲《太陽的後裔》

宋仲基一開始並沒有SNS，有粉絲問如果有問題要怎麼留言時，他說去李光洙SNS裡留言就行了，哈哈哈哈哈哈哈哈。



宋仲基入伍之後沒過多久他哥哥就結婚了，他沒辦法休假出來，還是李光洙替他去的婚禮現場，他和其他客人拍了照，簽了名，又擔心宋爸爸宋媽媽會傷心（宋仲基沒來），特意找了金鐘國唱了祝歌。



▲《太陽的後裔》

其實好兄弟就是無論你怎麼嫌棄，對方都會明白你的心意，也會一直真心的關心你，李光洙和宋仲基之間的神仙兄弟情你羨慕了嗎？

「圖：twitter@@SBS_star、@LKSWORLDWIDE、《太陽的後裔》、IG@hi_songjoongki、@masijacoke850714」

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