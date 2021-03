李光洙和宋仲基之間不得不說的故事！他倆竟然有這麼多小秘密XD

說起韓娛圈的好兄弟死黨,不得不說說李光洙和宋仲基了,兩人是圈內出了名的好友,私下交流非常多。

今天就來說一說韓網上盛傳的關於李光洙和宋仲基的故事,讓人聽得完全停不下來。

宋仲基喝酒容易失憶,有一次他和李光洙一起在米腸湯店喝酒,李光洙中途去了趟衛生間,宋仲基就把他的手機丟到了水裡。 李光洙也不服輸,把對方的手機扔進了米腸湯中。 第二天,宋仲基卻完全想不起來前一天發生的事情,只覺得「我的手機怎麼這麼奇怪」。



#SongJoongKi had a blast at his fan meeting last weekend with special guests #LeeKwangSoo, #KimMinseok, and #2PM #JUNHO. #송중기 #이광수 #김민석 #투피엠 #준호



