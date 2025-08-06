9月追這部！宋仲基＆千玗嬉《我的青春》預告公開：初戀重逢感性羅曼史，已經讓人心動

宋仲基時隔多年再拍愛情劇！大家期待嗎？

新劇《我的青春》（My Youth）講述比別人晚開始平凡生活的「宣佑海」和爲了自己的成功而不得不打破初戀平靜生活的「成濟妍」之間的羅曼史。兩人與支撐人生最黑暗時期的初戀時隔10年重逢，再次描繪花樣年華。



公開的預告中，以宣佑海的旁白開場「第一次經歷的季節，會有人記得那年的初見嗎？」喚起朦朧的初戀記憶。在單純、做過夢、曾愛過、稚嫩的小時候，宣佑海（宋仲基 飾）、成濟妍（千玗嬉 飾）、毛泰琳（李宙明 飾）和金錫柱（徐志焄 飾）的畫面陸續出現。

宣佑海回憶說：「19歲的你，就像地上的小石子，不時出現絆我一腳。」在下雨天上公車的宣佑海（南多凜 飾）和成濟妍（全素英 飾）青澀微笑讓人心動。接著是成爲大人的宣佑海和成濟妍，宣佑海說：「如果你見到現在的我，會說些什麼呢？」讓人期待兩人的重逢！



【人物介紹】

宋仲基飾演小說家兼花卉設計師「宣佑海」，他曾經是一名閃耀的童星，但是因爲大人們的慾望而失去光芒，被人們遺忘。在過著第二人生的時候，隨著珍藏自己過去的成濟妍登場，讓他想起被遺忘人生的理由。千玗嬉飾演迫於現實、只追求成功的娛樂公司組長「成濟妍」，在富裕的家庭裡毫無煩惱地長大但由於家庭一瞬間沒落，現在生活比任何人都激烈，為了實現目標，找到宣佑海並打破他的平靜。



李宙明飾演感情直率、具有四次元魅力的童星出身的演員「毛泰琳」，偶然與學生時代的初戀意外重逢，迎來新的人生變化。徐志焄飾演含著金湯匙出身的稅務師「 金錫柱」，與佑海親如兄弟，與稀奇古怪的女人毛泰琳有著微妙的關係。



另外，《我的青春》由《由美的細胞小將》李尚燁導演與《Run on》朴時玄編劇合作打造，將在9月5日播出。

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