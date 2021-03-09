李光洙和宋仲基之间不得不说的故事！他俩竟然有这么多小秘密XD

说起韩娱圈的好兄弟死党，不得不说说李光洙和宋仲基了，两人是圈内出了名的好友，私下交流非常多。

今天就来说一说韩网上盛传的关於李光洙和宋仲基的故事，让人听得完全停不下来。

宋仲基喝酒容易失忆，有一次他和李光洙一起在米肠汤店喝酒，李光洙中途去了趟卫生间，宋仲基就把他的手机丢到了水里。 李光洙也不服输，把对方的手机扔进了米肠汤中。 第二天，宋仲基却完全想不起来前一天发生的事情，只觉得「我的手机怎么这么奇怪」。



宋仲基有次睡在李光洙的家里，清晨醒来吓了一跳。 《Running Man》成员们一个一个来到李光洙的家里，宋仲基还以为是在拍隐藏的相机。 原来是RM拍摄结束后成员们一起来李光洙家里玩，宋仲基也见到了许久未见的跑男成员们。 第二天起床之后李光洙发现自己的车没了，原来是宋仲基的汽车没油了，於是他就直接开著好兄弟的车回家了。

李光洙妹妹生孩子，宋仲基特意去医院探望（虽然认识，但如果关系不是特别好的话真的不会跑去妇产科探望产妇啊）。 李光洙的妹妹还参加了宋仲基和宋慧乔的婚礼。



宋仲基服兵役期间能够坚持下来的理由不是女团而是李光洙。 当时他就说过是棒球和李光洙让他坚持了下来，「我很喜欢棒球，服兵役期间韩华老鹰队是我坚持下去的力量，李光洙也是，他有次来看我，见到我之后竟然没有那么开心。 」 （据说宋仲基入伍当天宋爸爸和宋妈妈都没有哭，李光洙却哭了。 有谁知道真实情况的？ ）



▲《太阳的后裔》

宋仲基一开始并没有SNS，有粉丝问如果有问题要怎么留言时，他说去李光洙SNS里留言就行了，哈哈哈哈哈哈哈哈。



宋仲基入伍之后没过多久他哥哥就结婚了，他没办法休假出来，还是李光洙替他去的婚礼现场，他和其他客人拍了照，签了名，又担心宋爸爸宋妈妈会伤心（宋仲基没来），特意找了金钟国唱了祝歌。



▲《太阳的后裔》

其实好兄弟就是无论你怎么嫌弃，对方都会明白你的心意，也会一直真心的关心你，李光洙和宋仲基之间的神仙兄弟情你羡慕了吗？

「图：twitter@@SBS_star、@LKSWORLDWIDE、《太阳的后裔》、IG@hi_songjoongki、@masijacoke850714」

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