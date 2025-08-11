《養貓權戰爭》尹斗俊＆金瑟琪時隔10年再合作！分享重逢感想：是很大的幸運、兩人皺紋都變深了 XD

希望之後一起拍個長篇電視劇啊！

《養貓權戰爭》講述處於離婚危機的夫妻，就像子女一樣貓的撫養權發生矛盾的故事。特別是兩人在2015年《撲通撲通LOVE》中飾演穿越到朝鮮的女高中生和國王相遇，描繪青澀的初戀。這也是尹斗俊和金瑟琪時隔10年再次合作，讓許多劇迷相當期待！



今日（11）舉行線上特別脫口秀，兩人提到時隔10年重逢的感想。尹斗俊說：「《撲通撲通LOVE》是傳奇作品，我個人也很喜歡，所以也看過很多次。和瑟琪在拍攝過程中談很多當時的回憶，雖然過了10年的時間，但感覺好像沒有時隔10年才見面， 就像幾個月前拍攝的那樣，所以不敢到陌生，拍攝過程中很舒服，覺得是很大的幸運。」



金瑟琪也表示：「如果說有什麼不同的話，那就是兩個人的皺紋都變深了。拍攝時彼此互相照顧，感受到我們變得更成熟了，拍攝氣氛也非常好。」她還說：「一見面我就說『 謝謝你過得好』，時隔10年再次見面，是因為彼此在各自的位置上做好自己的事情，身體也健康地，所以才能見面，非常感激大家。」



由於這次的作品也是獨幕劇，被問是否合作長篇電視劇時，尹斗俊：「只要瑟琪願意，我隨時都很樂意。」金瑟琪也說：「我也一直在等待，因爲喜歡我們的人很多，所以有了這個場合，非常感謝。如果還有那樣的機會，那真的非常感謝。」大家看完《養貓權戰爭》趕快再敲碗 XD



