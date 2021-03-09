【有片】SHINee珉豪「忍受」了14年Key的撒嬌之後，終於開始反擊了！

【有片】SHINee珉豪「忍受」了14年Key的撒嬌之後，終於開始反擊了！

明星   2021年3月9日   星期二13:49   Sani   4

每次面對Key的撒嬌時，珉豪的反應都太有趣了XD

2016年SHINee出演《一周偶像》的時候聊到撒嬌的話題，Key說：「珉豪很討厭這個，所以我更想做這個了。 」珉豪：「因為我真的不知道應該如何反應啊！」兩人現場做示範，Key一下子趴在珉豪肩膀上，用撒嬌的語氣說：「范兒肚子餓了！腫麼辦呢？ 」珉豪的表情引人矚目：

（圖：MBC every1《一周偶像》 Twitter@kettlebell_5kg）

2018年出演《Radio Star》時，Key再次示範如何對珉豪撒嬌：「嗯嗚~范兒很累耶！」字幕組：珉豪看起來更累。

（圖：MBC《Radio Star》 Twitter@kettlebell_5kg）

最近一次V LIVE直播裡，Key又一次對珉豪發起撒嬌攻擊：「范兒也是寶寶！」珉豪無奈地閉上眼：「好的你就當寶寶。 」

（圖：SHINee V LIVE Twitter@kettlebell_5kg）

之後Key又說了幾次：「我也是寶寶！昂昂~」珉豪終於忍不住：「你怎麼可能是（音調突然提高）寶寶呀！」原來珉豪也開始模仿Key撒嬌的語氣，可謂「以其人之道還治其人之身」XD

（圖：SHINee V LIVE Twitter@kettlebell_5kg）

看這段影片真的要被笑死，被Key的撒嬌「折磨」了14年之後終於學會反擊的珉豪：

（封圖：SM）

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