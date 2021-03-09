《認識的哥哥》Tiffany搞錯美談對象，不是姜鎬童而是劉在錫

「沒有鎬童的鎬童美談」，Tiffany太可愛了XD

上週六播出的《認識的哥哥》最新一集EP. 270，少女時代Tiffany與都慶完轉學來啦！不過Tiffany竟然說起14年前剛出道的往事，鬧了大烏龍啦！

公開交友關係的環節，Tiffany稱鎬童是「把我叫到後面的朋友」，台下大家不僅好奇是什麼事，更擔心鎬童是不是做了什麼壞事，所以Tiffany現在要和他講清楚。



Tiffany解釋他14年前剛出道時，上一個綜藝節目前，SM前輩特地提醒她遇見姜鎬童「要小心」、「要是他叫妳過去妳就完蛋了」，姜鎬童聽了很是擔心，不敢相信14年前竟然有如此傳聞啊！



Tiffany笑著繼續說明，說當時很害怕，休息時間還真的被姜鎬童叫過去。本以為要被罵了，姜鎬童卻說：「很辛苦吧？你應該覺得很難、很困惑吧？但謝謝你那麼努力做好，天氣冷小心別感冒了。」這時徐章焄還故作嚴肅說：「這裡不講美談哦！」接著希澈開始造謠鎬童壞話。



Tiffany講了更多細節，包括在滑雪場錄影、姜鎬童給了她暖暖包，更重要的是節目名字，當「奇蹟的勝負師」五個字一說出口，大家臉色都開始漸漸變化……XD 因為《奇蹟的勝負師》根本不是姜鎬童主持的，是劉在錫主持的！Tiffany完全搞錯美談主角，並不是座位上的鎬童，而是校訓上的在錫啊~！



製作組也翻出SBS過往節目片段，《奇蹟的勝負師》主持人確實是劉在錫啊！氣氛些微尷尬，還好希澈妙語如珠逗樂姜鎬童和其他人。不過Tiffany補充自己只是想破除偏見，但提到「外表」一詞好像讓姜鎬童又中槍XD



Tiffany鬧出大烏龍雖然有些尷尬，但觀眾可是看得很開心啊XD

（圖：《認識的哥哥》@friDay影音）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞