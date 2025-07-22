《種豆得豆》李光洙、金宇彬、都敬秀出國拍攝！金宇彬在機場穿燕尾服，網友：果然是對觀眾的禮儀 XD

三人機場時尚對比 XD 好好奇這次會是什麼樣概念的節目？

今日（22）相關人士表示 tvN《種豆得豆》李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）當天上午在 egg is coming 辦公室集合後，通過仁川國際機場出國。最終目的地是墨西哥，計劃經過墨西哥城和坎昆等地，於本月末回國。據悉，這次將拍攝《種豆得豆》的衍生篇。

機場也還出現目擊照，金宇彬的時尚立即成爲話題，他穿著打著領結的燕尾服，這是去參加頒獎典禮嗎 XD 都敬秀和李光洙則是穿著舒適的衣服，對於三人對比的機場時尚，網友也紛紛表示：「宇彬 ～你對觀眾的禮儀有點過分了」、「金宇彬真像瘋子啊 哈哈哈哈」、「還以爲是參加完頒獎典禮被抓來的呢」、「感受到了三個人不同的瘋狂」、「是懲罰服裝嗎？ 不熱嗎」、「都敬秀和金宇彬太極端了，李光洙像中和劑一樣」、「怎麼沒有金基邦 嗚嗚」、「李光洙是已經開始幹農活了嗎」等等。

此次海外拍攝得益於今年2月播出的《種豆得豆》衍生篇《豆豆飯飯》，當時羅PD提出「向 egg is coming 員工提供200份以上餐點200份以上餐點、需要把140公斤的平昌郡的馬鈴薯作為食材消耗完畢的條件」，李光洙和都敬秀完成這個任務，作為補償而走向海外。



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