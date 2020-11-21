誰說公主頭顯老！從Jennie到張員瑛近期都愛的編髮，這樣跟著做綁準沒錯～

冬天就是要來點不一樣的編髮！

｜微卷的中長髮

頭髮的長短不同，風格也不一樣，以兩邊的耳朵為準，向後把頭髮綁起來，記得頭頂的位置稍微抓鬆一點，這樣頭型才會更好看，例如Jennie這樣稍微把髮尾弄捲就很好看了！

｜修飾臉型的公主頭

另外就是把兩邊的頭髮捲起來，往後綁起來，再把瀏海抽起來，這樣的公主頭既立體又能修飾臉型，就像是張員瑛這樣的編髮，看起來就非常有女人味又有氣質～

｜高馬尾或丸子頭

那如果本身臉比較圓，或是脖子較短的人，就可以參考像這樣高一點造型，在視覺效果上有拉長的感覺，ITZY的禮志還利用頭髮把髮圈圍起來，更加的甜美加分；或是申世景這樣的包包頭，也是非常的隨性休閒！

｜加上一點飾品

最後則是可以加上一點裝飾，更顯得個人的風格，例如OH MY GIRL祉呼就把兩邊都別上蝴蝶結，散發出可愛甜美的魅力，就很復古又好看～

(圖片或影片來源：IG@jennierubyjane、IG@official_izone、IG@itzy.all.in.us、IG@sjkuksee、IG@wm_ohmygirl)

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