男神&大神的火花！《劉Quiz》最新預告：孔劉自曝私下經常見到劉在錫～

終於等到這預告啦～！！！知性訪談節目《劉Quiz on the Block》下週三就是孔劉到訪的日子，有夠期待的～。

tvN 節目《劉Quiz on the Block》真的邀請過非常多大明星，這一次邀請到了演員孔劉，雖然是為了新電影《永生戰》（原譯：徐福）上節目宣傳，但要在綜藝節目上看到他，真的是非常困難啊！！！



▼預告一登場就是放了孔劉的代表作的背景音樂《鬼怪》，搭配上台詞真的是非常帥氣：



▼還有，「陰間使者」李棟旭送給「阿怪」孔劉的應援車片段，「死鬼CP」有夠閃！



劉在錫一開頭就說：「我們真的很難得能見到孔劉呢。」孔劉笑著回說：「明明就經常見面啊。」而且上禮拜才見過，當時劉在錫還親暱地打招呼，對孔劉說下週三見啦！兩人似乎是在同個健身房運動，所以時常能見到彼此。



孔劉也提到《劉Quiz》是他上的綜藝中，最令人安心的節目。



預告裡的二選一劉在錫提問到「以曹世鎬活一輩子VS以孔劉短暫的生活」，孔劉選短暫的生活，劉在錫瞬間大爆笑，而且只能活三天XD，孔劉解釋說：「（在《鬼怪》裡）過了不滅的生活，已經很痛苦了。」



曹世鎬不甘心的再次提問「以孔劉活一輩子VS以曹世鎬短暫的生活」，孔劉回以禮貌地笑容。XDDDD



更多有趣的訪談內容，記得死守下週三的《劉Quiz on the Block》。

（圖：tvN）

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