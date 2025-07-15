【韓網熱門】「Produce 101」I.O.I、Wanna One、IZ*ONE重組可能性...網友反應讓人很意外

由Mnet選秀節目「Produce 101」系列所打造的I. O.I、Wanna One、IZ*ONE，雖然在出道時都曾掀起爆發性人氣，但因活動期原本就限定，最終依約解散，讓許多粉絲至今仍抱持著遺憾。 隨著時間推移，這些組合是否有可能再度重組，一直是粉絲間熱議的話題。

IZ*ONE重組？ 「尚未有定案，但如果有機會一定參加」



最近憑藉Netflix系列《魷魚遊戲》第三季作為演員備受矚目的曹柔理，在日前的採訪中談到了對IZ*ONE重組的看法。 她表示：「目前尚未有具體的重組計劃討論過，但如果真的有這樣的機會，一定會毫不猶豫地參加。」展現出強烈的意願。

據曹柔理透露，IZ*ONE成員們至今仍保持著活躍的聯繫，彼此為對方的活動加油打氣。 特別是成員崔叡娜還曾因曹柔理出演《魷魚遊戲》而做了奇特的夢，並給予鼓勵，展現了依然緊密的友情，也讓粉絲們對重組更加期待。

I.O.I迎出道10週年 正式討論重組可能



I.O.I是在2016年透過《Produce 101》第一季出道的限定女團，成員包括全昭彌（Somi）、金世正、金請夏、崔有情等，在當時可謂紅極一時。 短短一年活動期讓許多粉絲感到意猶未盡。

雖然2019年曾傳出重組消息，最終卻未能成行。 然而隨著I.O.I出道10週年即將到來，粉絲與業界對於她們再度合體的期待再次升溫。 更有消息指出，連目前在中國活動的周潔瓊也被點名可能參加，讓I.O.I完整體的重組希望比以往都還高。

Wanna One重組傳聞不斷 但「軍白期」成最大障礙



Wanna One透過2017年《Produce 101》第二季出道，創下多項紀錄，卻在2019年依約結束活動後，各自返回所屬公司。 此後，雖不斷傳出重組的聲音，卻始終未能實現。

近期，成員李大輝與河成雲在一檔網路綜藝節目中，再次表達對重組的期盼。 李大輝坦言：「雖然收到過不少重組提案，但希望能推出專輯、正式展開活動。」河成雲則說很想再拍當年的團綜，顯示出成員間對重聚的熱情依然未減。

然而現實層面上，成員們正處於接連入伍的階段，因年齡層分布廣，軍白期問題嚴重，短時間內要促成完整體重聚，恐怕還需更多耐心等待。

粉絲期待與現實之間... 仍抱有希望

I.O.I、Wanna One、IZ*ONE有個共同點：即便解散多年，依舊擁有堅實的粉絲基礎，且三組成員也時常在訪問中流露對重組的積極態度。雖說至今距離真正的完整體活動仍有不少障礙，例如I.O.I雖然機會相對較大，但尚未有最終定案;Wanna One與IZ*ONE則連具體討論階段都未到。 然而只要成員持續表達意願、粉絲也不斷支持，總有一天，或許真的能再看到她們同台，帶來屬於「Produce 101」傳奇組合的華麗舞台。

韓國網友評論：

1. 做了假票還談什麼再合體，太過分了吧

2. 別再說了... 別再說了....

3. 誰會希望這樣啊

4. 現在就算做選秀也該被罵還嫌不夠呢

5. I.O.I已經10週年了..？ 天啊

6. 誰會想看IZ*ONE重組ᄏᄏᄏ只有那些IZ叔叔吧;; 他們都快有孫子了吧

7. 反正因為服兵役也沒辦法

8. 我曾經是三團其中一團的粉絲，但我不希望他們再重組

9. 回憶只停留在當時最美好，現在再出來也不會有當時那種輝煌的樣子了

10.不管軍白期什麼的，我本命實在太忙也不會參加

11.不是有因為造假剛組就解散的團嗎？ 可是其他造假團還活動得好好的，甚至還談到再重組，這不奇怪嗎..

12.只做I.O.I就好

13. 真的再合體新聞總是快被忘了又出來，一旦以造假團身份聚在一起對彼此都沒好處

14. X1最讓人遺憾

15. 只要不提X1就好像沒有造假一樣ᄏᄏᄏᄏ

16. 突然？？ 也沒期待過

17. 我也不懂為什麼非得再合體不可，那三團根本沒有再重組的理由

18. 新聞真的很莫名其妙，哪有人上節目被問會不會再合體會說不的？ 我家偶像也說對再合體很正面，但跟粉絲說現實上很困難

19. 每次說要再合體，Wanna One的粉絲和黑粉都瘋了一樣ᄏᄏᄏᄏ

20. IZ要是再合體一定會大爆，現在成員們人氣都不是蓋的

21. 我是其中一團粉絲，但不希望這樣，放過孩子們吧CJ

22. 如果彼此心意一致，就算只為紀念做一次也可以啊，到底在叫人別做什麼ᄏᄏᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3826380931

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