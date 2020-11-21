谁说公主头显老！从Jennie到张员瑛近期都爱的编发，这样跟著做绑准没错～

冬天就是要来点不一样的编发！

｜微卷的中长发

头发的长短不同，风格也不一样，以两边的耳朵为准，向后把头发绑起来，记得头顶的位置稍微抓松一点，这样头型才会更好看，例如Jennie这样稍微把发尾弄卷就很好看了！

｜修饰脸型的公主头

另外就是把两边的头发卷起来，往后绑起来，再把浏海抽起来，这样的公主头既立体又能修饰脸型，就像是张员瑛这样的编发，看起来就非常有女人味又有气质～

｜高马尾或丸子头

那如果本身脸比较圆，或是脖子较短的人，就可以参考像这样高一点造型，在视觉效果上有拉长的感觉，ITZY的礼志还利用头发把发圈围起来，更加的甜美加分；或是申世景这样的包包头，也是非常的随性休闲！

｜加上一点饰品

最后则是可以加上一点装饰，更显得个人的风格，例如OH MY GIRL祉呼就把两边都别上蝴蝶结，散发出可爱甜美的魅力，就很复古又好看～

(图片或影片来源：IG@jennierubyjane、IG@official_izone、IG@itzy.all.in.us、IG@sjkuksee、IG@wm_ohmygirl)

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