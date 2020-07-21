《鋼鐵雨：深潛行動》鄭雨盛：「我長這麼帥演總統可以嗎？」

演員鄭雨盛在最新的電影作品《鋼鐵雨：深潛行動》中飾演韓國總統，他也在日前訪談中提到自己飾演這樣重量級的角色，為他帶來什麼樣的壓力？
昨日上午播出的SBS電台Power FM節目中，鄭雨盛擔任嘉賓出演，關於7月29日即將在台灣與韓國同步上映的新電影作品《鋼鐵雨：深潛行動》中，他將飾演南韓總統，與郭度沅、柳演錫同台飆戲。
鄭雨盛說：「《鋼鐵雨》系列1、2集的主角其實都是韓半島。在第一集中，描述住在韓半島上南邊與北邊的兩個人物經歷的感性上與戲劇性變化，我們韓民族如何看待彼此，以戲劇敘述表現出來。」在《鋼鐵雨》第一集裡鄭雨盛飾演北韓軍人，而郭度沅則是南韓人，《鋼鐵雨：深潛行動》則是反過來由鄭雨盛飾演南韓總統，郭度沅成了北韓軍人的對立角色。
鄭雨盛也說出了郭度沅帶來的壓力：「我看郭度沅就像穿上自己的衣服那樣合適，相反地讓我有點壓力。」他真是愛開玩笑。更有趣的是他說：「總統長這麼帥行嗎？」後來鄭雨盛又表示他是開玩笑的啦！這角色真的給他的壓力滿大的，要全盤說明也很複雜，就讓大家笑笑沒關係。
鄭雨盛也提到了與他合作的柳演錫：「劇本閱讀的時候是第一次長時間與柳演錫見面，感覺真的選角選得很棒。」本次柳演錫在片中飾演北韓領導人，在外型上也有很大挑戰。「在現場完妝時看起來雖然陌生，但這樣的新形象與角色是相當符合的。大家看了電影應該會嚇一大跳。」鄭雨盛的說法也令大家更加期待。
《鋼鐵雨：深潛行動》7月29日即將在台灣與韓國同步上映。
照片：SBS、甲上娛樂
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