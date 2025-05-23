不受「私生子爭議」影響！鄭雨盛&玄彬新劇《韓國製造》年內上線，與姜棟元&全智賢《風暴圈》並稱「下半年野心之作」

演員鄭雨盛去年被爆與女模特未婚生子但不打算結婚，令其維持多年的好形象引起爭議，也為他和玄彬主演的Disney+劇集《韓國製造》蒙上陰影。 對於私生活問題，Disney+今日第一次做出表態。

今日上午，Disney+於首爾江南區的華特迪士尼公司韓國總部舉行了 Open House開放日活動，主旨在於分享Disney+今後的本地內容策略及預計公開的作品。 出席活動的有韓國本地內容總負責人崔然佑（音）、《韓國製造》製作公司HIVE Media Corp代表金元國，以及《殺人者的購物中心》製作公司Merry Christmas代表劉正勳（音）。

崔然佑介紹了於今年下半年即將上線的作品，包括全智賢、姜棟元主演的《暴風圈》，玄彬、鄭雨盛等主演的《韓國製造》，梁世宗、柳承龍、林秀晶等主演的《下流大盜》，路雲、辛睿恩、朴棲含等主演的《濁流之爭》，以及池昌旭、D.O.（都敬秀 ）、李光洙等主演的《操控遊戲》。







其中，《暴風圈》和《韓國製造》均被崔總負責人譽為下半年的野心之作。 《暴風圈》由全智賢與姜棟元主演，講述身為外交官兼前聯合國大使的「徐文珠」（全智賢 飾）與來歷不明的特別探員「山浩」（姜棟元 飾）一同追查巨大事件背後真相的故事，從規模到敘事都值得期待。



由玄彬與鄭雨盛主演的《韓國製造》是禹民鎬導演在《萬惡新世界》《南山的部長們》《哈爾濱》等電影作品後首次執導劇集作品，背景設定在1970年代，講述對財富與權力雄心勃勃的男子「白冀兌」（玄彬 飾），與試圖阻止他的正直檢察官「張健榮」（鄭雨盛 飾）之間的對立故事，以強烈的劇情張力和壯闊的視覺呈現韓國近現代史中的重大事件。 金元國代表稱，這部劇在Disney+的支援下投入了HIVE Media Corp全部製作人力，公開後將會令K-Contents的版圖發生巨大變化。



金秀賢和曹寶兒主演的《山寨人生》原本計劃今年第二季度上線，但因為金秀賢捲入爭議事件，已決定無限期延後。 考慮到鄭雨盛也因私生子引起爭議，令人難免擔心《韓國製造》的公開與否。



對此，Disney+方面表示：「因為是演員的私生活問題，難以做出回應。」

此外，去年11月D社爆料稱鄭雨盛與模特文佳庇有一子，鄭雨盛隨即承認是非婚生子女，並表明雖然不會結婚，但會盡到作為父親的責任。



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