ARMY 跟 BTS 一起衝衝衝啊!

今早最新消息,根據日本音樂 Oricon 公信榜的最新數據,防彈少年團的日專正規四輯《MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~》目前已累計銷量達到56萬4290張,從15日開始發售至今,達成了連續6天登上榜首的亮眼紀錄,相當令人驕傲啊!!!



▼專輯中收錄曲《Your eyes tell》也獲得全球各地 iTunes “TOP Song” 冠軍一位,英國單曲銷售與百大排行更登上12位,超強氣勢無法擋:



▼《Stay Gold》MV 也即將破八千觀看人次,穩定邁向一億大關:



最後再次恭喜防彈少年團,日專大發~!

(圖:官方)

