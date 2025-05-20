《只要有空，》TWICE日本成員Sana：「曾和Momo計劃離開JYP偷跑回家，但因為沒護照而失敗了XD」

人氣女團 TWICE 的日本籍成員 Sana 在節目《只要有空，》中，談及自己一度差點放棄出道的過去。

今晚（20日）九點播出的 SBS 綜藝節目《只要有空，》邀請到了 TWICE 的成員志效和 Sana 出演，為首爾金湖洞這區帶來熱鬧的好運。



節目中，Sana 坦白了一段出道前差點無法成為 TWICE Sana 的「讓人哭笑不得」的小插曲，引發了關注。回顧自己超過 13 年的韓國生活時，Sana 說：「我小時候有過凌晨偷偷回家的念頭，還想著要怎麼拖行李箱出門，經過玄關時才不會被聽到聲音。」她真摯地分享了當時設想的離家出走計劃。畢竟，她是在僅 17 歲的年紀，遠赴異鄉開始偶像生活。



然而，她笑著說：「但我的護照被公司保管著，要偷拿出來就得偷偷潛入公司，現實上根本做不到。」也因此，這場充滿野心的幻想型離家出走終究失敗收場。Sana 更爆料：「那時候我還打算和 Momo 一起走。」讓人驚訝原來連秘密夥伴都已經找好了，差點讓 TWICE 的 9 人變成 7 人，回憶起這段驚險的過去。



此外，來自大阪的 Sana 也展現出與生俱來的綜藝感，把劉在錫和柳演錫耍得團團轉。柳演錫好奇地說：「大阪人不是都很會做反應嗎？我看過人家一喊『砰』，就會大叫的影片。」Sana 回應：「我小時候也是這樣，但來韓國後這件事傳得太誇張了，所以我決定『我不要成為那種人』，現在都不會被嚇了。」她斬釘截鐵的態度引發現場爆笑。

當天的遊戲環節中，Sana 一句「醬蟹」預告了將繼「起司紫菜飯捲」經典圖後，誕生另一個爆笑迷因。接著在第一回合遊戲結束後，她還說出「這遊戲真的讓人超緊張」的真心話，讓劉在錫笑到不行。



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