等了好多年～終於知道《機智醫生生活》四對CP現況：甜蜜交往、享受新婚生活！大家最喜歡哪一對呢？

《機智醫生生活》的衍生劇《機智住院醫生生活》在日前完美落幕，而《機智醫生生活》的演員們也都非常有義氣的特別出演！雖然出場時間不算太長長，但...也讓觀眾們知道劇中四對CP的現況呢！小編就為大家整理一下（所以申PD要拍第三季沒 XD

「翊頌CP」李翊晙（曹政奭 飾）和蔡頌和（田美都 飾）

喜歡彼此20年的李翊晙跟蔡頌和，經過幾番的曲折輪轉，最後終於在一起了！這次在《機智住院醫生生活》一起登場，讓不少劇迷相當興奮，花絮中問到翊晙＆頌和的感情狀態時，兩人一起說：「甜甜蜜蜜！」



「鴿子CP」金雋婠（鄭敬淏 飾）和李翊純（郭善英 飾）

金雋婠和李翊純雖然沒有一起登場，但劇中李翊純接到金雋婠的電話（來電顯示寫著雋婠♡），還被眼尖的觀眾發現他們的無名指都有戴戒指，因此有不少人推測他們已經結婚。



「熊熊CP」楊碩亨（金大明 飾）和秋敏荷（安恩真 飾）

之前先登場的秋敏荷就有提到：「因為我們是新婚！」讓劇迷們超好奇！最後一集編劇也滿足大家的好奇心啦 XD 楊碩亨為了祝賀秋敏荷被聘任為新教授，他們驚喜同框。當被問到兩位的婚姻生活怎麼樣時？安恩真說：「我們現在正在你儂我儂中，正在愉快地享受新婚生活。」



「冬天庭院CP」安政源（柳演錫 飾）和張冬天（申鉉彬 飾）

張冬天與嚴在一（姜有皙 飾）見面時，她也與「男朋友」安政源通了電話。



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