《钢铁雨：深潜行动》郑雨盛：「我长这么帅演总统可以吗？」

演员郑雨盛在最新的电影作品《钢铁雨：深潜行动》中饰演韩国总统，他也在日前访谈中提到自己饰演这样重量级的角色，为他带来什么样的压力？
昨日上午播出的SBS电台Power FM节目中，郑雨盛担任嘉宾出演，关於7月29日即将在台湾与韩国同步上映的新电影作品《钢铁雨：深潜行动》中，他将饰演南韩总统，与郭度沅、柳演锡同台飙戏。
郑雨盛说：「《钢铁雨》系列1、2集的主角其实都是韩半岛。在第一集中，描述住在韩半岛上南边与北边的两个人物经历的感性上与戏剧性变化，我们韩民族如何看待彼此，以戏剧叙述表现出来。」在《钢铁雨》第一集里郑雨盛饰演北韩军人，而郭度沅则是南韩人，《钢铁雨：深潜行动》则是反过来由郑雨盛饰演南韩总统，郭度沅成了北韩军人的对立角色。
郑雨盛也说出了郭度沅带来的压力：「我看郭度沅就像穿上自己的衣服那样合适，相反地让我有点压力。」他真是爱开玩笑。更有趣的是他说：「总统长这么帅行吗？」后来郑雨盛又表示他是开玩笑的啦！这角色真的给他的压力满大的，要全盘说明也很复杂，就让大家笑笑没关系。
郑雨盛也提到了与他合作的柳演锡：「剧本阅读的时候是第一次长时间与柳演锡见面，感觉真的选角选得很棒。」本次柳演锡在片中饰演北韩领导人，在外型上也有很大挑战。「在现场完妆时看起来虽然陌生，但这样的新形象与角色是相当符合的。大家看了电影应该会吓一大跳。」郑雨盛的说法也令大家更加期待。
《钢铁雨：深潜行动》7月29日即将在台湾与韩国同步上映。
照片：SBS、甲上娱乐
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